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Происшествия

В ГИБДД рассказали о травмах мотоциклиста, пострадавшего в ДТП с «Тойотой» на площади Ленина

Иномарка и мотоцикл не поделили перекрёсток возле оперного театра

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Мотоциклист сломал ногу в ДТП с «Тойотой» — пострадавшего увезли в больницу

Фото: ГИБДД Новосибирска

В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали о самочувствии мотоциклиста, который накануне вечером столкнулся с «Тойотой» на площади Ленина.

После ДТП 44-летнего пострадавшего госпитализировали с закрытым переломом большой берцовой кости со смещением, сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков.

Мотоциклист попал в ДТП в четверг, 15 августа, около 20:00 на площади Ленина вблизи оперного театра — на перекрёстке Красного проспекта и улицы Депутатской.

«Водитель 1992 года рождения на автомобиле Toyota Carina двигался по улице Депутатской со стороны улицы Каменской с правым поворотом на улицу Красный проспект — в сторону улицы Орджоникидзе. В пути следования <…> совершил столкновение с мотоциклом Honda CBR, <…> который двигался по Красному проспекту со стороны улицы Октябрьской в прямом направлении», — описал происшествие Владислав Савченков.

Если у вас есть фото или видео с места ДТП, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Катерина
    16 авг 2019 в 08:44

    Две беды в городе, это прули и хрущи. А так же торгаши и неухоженные женщины

    16 авг 2019 в 08:39

    Будни войны прулей.

    Пешеход
    16 авг 2019 в 08:52

    столкновение с мотоциклом Honda CBR, который двигался по Красному проспекту....
    Скорее низко летел!!!!