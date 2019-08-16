В ГИБДД рассказали о травмах мотоциклиста, пострадавшего в ДТП с «Тойотой» на площади Ленина

Мотоциклист попал в ДТП в четверг, 15 августа, около 20:00 на площади Ленина вблизи оперного театра — на перекрёстке Красного проспекта и улицы Депутатской.

В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали о самочувствии мотоциклиста, который накануне вечером столкнулся с «Тойотой» на площади Ленина.

«Водитель 1992 года рождения на автомобиле Toyota Carina двигался по улице Депутатской со стороны улицы Каменской с правым поворотом на улицу Красный проспект — в сторону улицы Орджоникидзе. В пути следования <…> совершил столкновение с мотоциклом Honda CBR, <…> который двигался по Красному проспекту со стороны улицы Октябрьской в прямом направлении», — описал происшествие Владислав Савченков.

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