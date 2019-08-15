Пушка, чучело и диско-шар: как аэропорты России защищают самолеты от птиц

В Подмосковье сегодня едва не разбился самолет «Уральских авиалиний», однако экипажу удалось посадить его на прямо на кукурузное поле и обойтись без жертв. В причинах ЧП сейчас разбирается Cледственный комитет, но, по предварительным данным, виной всему стали птицы. Момент, когда чайки залетели в двигатель самолета, даже попал на видео. Это произошло почти сразу после вылета Airbus 321 из аэропорта Жуковский, где работали специальные отпугиватели птиц. Их используют, потому что пернатые часто становятся причиной поломок. Правда, какую именно технологию применяет Жуковский, в пресс-службе аэропорта сказать не готовы.



А меж тем стратегий множество, и некоторые, прямо скажем, весьма специфичны. Рассказываем о них прямо сейчас.

Диско-шары и лазерные пистолеты



Это не дискотека в поле, это отпугиватель птиц по-челябински Фото: пресс-служба АО «Челябинское авиапредприятие»

В Челябинске отпугивание птиц больше напоминает дискотеку. Днем здесь можно заметить огромный шар, покрытый маленькими кусочками зеркал, их блики раздражают пернатых. На ночных охотников (например, сов) тоже есть управа: их разгоняют специальными лазерными пистолетами. Помимо этого, используют ультразвук, который не слышит человеческое ухо, или тревожные крики птиц, которые человеческое ухо лучше бы не слышало.

Такие «пугалки» используют не только в аэропортах — менее мощные устройства могут защищать от птиц исторические здания или посевы. В принципе, их можно даже купить и поставить в огороде, чтобы сохранить урожай. Но не удивляйтесь, если после этого соседи перестанут с вами здороваться, потому что звучит это так:



Видео: Kot Matroskin / youtube.com

Ракетницы и раздражители

В новосибирском аэропорту Толмачево методы намного суровей. Несколько лет назад там бодро отчитывались, что от птиц среди прочего помогают избавляться отстрел, выжигание травы и вырубка деревьев. Сейчас методы стали гуманней: группа по орнитологическому обеспечению использует ракетницы и раздражающие птиц звуки. Правда, в ответе на наш запрос пресс-служба аэропорта указала, что есть и «другие методы», но о них остается только догадываться.



Свистящая газовая громопушка

Одно только название этого изделия звучит устрашающе. Неудивительно, что применяют его в Омске. Впрочем, выглядит громопушка скорее нелепо, зато звук издает вполне эффектный. Сначала это похоже на свист, затем звучит что-то вроде выстрела, потом снова посвистывает. Да вы лучше сами посмотрите:

Видео: Pro Otpugivatel / youtube.com

Арсенал омского аэропорта обширный, в нем есть пневматические винтовки, ловушки для ворон и чаек, сигнальный револьвер и другие спецсредства. Например, радужные ленточки.

«Сигнал охотника»

В Тюмени для отпугивания птиц используют ракетницы — обычные сигнальные светошумовые устройства. Называются они «Сигнал охотника» и в обычной жизни могут отпугнуть не только птиц, но и диких животных. Или излишне агрессивную компанию в темном переулке. Помимо этого, используют всё те же звуковые пушки и установки, запрограммированные на воспроизведение тревожных сигналов.

Визуальный отпугиватель «Чучело»



Можно подумать, что это фотошоп, но нет, это действительно пугало на ВПП Фото: предоставлено ОАО «Аэропорт Туношна»

В небольшом ярославском аэропорту Туношна смешались в кучу современные технологии и древние традиции. С одной стороны, он оборудован системой отпугивания птиц, которая издает звуки, предупреждающие их об опасности. С другой — вдоль всей взлетно-посадочной полосы установлены самые обыкновенные чучела образца «пугало огородное, обыкновенное». В аэропорту их гордо называют «визуальными отпугивателями, создающими видимость присутствия людей».

Искусственные коршуны

В Перми аэропорт тоже охраняют огородные пугала, правда, их устанавливают не орнитологи, а военные. Орнитологическая служба защищается от птиц более современными методами — всё теми же пушками, ракетницами и блестящими шарами. Но настоящей «фишкой» Большого Савино можно считать макеты хищных птиц, которые парят в воздухе, отпугивая пернатых поменьше.

Видео: Александр Вяземский / youtube.com