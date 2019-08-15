На площади Ленина седан сбил мотоциклиста

Сегодня, 15 августа, около 20:00 на площади Ленина почти напротив оперного театра седан Toyota сбил мотоциклиста.

«На месте работают сотрудники полиции. Мотоциклист получил травмы, госпитализирован в больницу», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сегодня днём в Искитимском районе Новосибирской области случилось другое ДТП. Три машины столкнулись на трассе Р-256, из-за чего образовалась пробка. ДТП случилось недалеко от поворота в деревню Бурмистрово. НГС вёл прямую трансляцию об аварии.