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На площади Ленина седан сбил мотоциклиста

Байкера увезли в больницу

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По словам очевидцев, байкер остался в сознании после столкновения

Фото: читатель НГС

Сегодня, 15 августа, около 20:00 на площади Ленина почти напротив оперного театра седан Toyota сбил мотоциклиста.

«На месте работают сотрудники полиции. Мотоциклист получил травмы, госпитализирован в больницу», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сегодня днём в Искитимском районе Новосибирской области случилось другое ДТП. Три машины столкнулись на трассе Р-256, из-за чего образовалась пробка. ДТП случилось недалеко от поворота в деревню Бурмистрово. НГС вёл прямую трансляцию об аварии.

В начале недели в Новосибирской области на трассе под Черепаново столкнулись два автомобиля и фура. В кювете оказались Toyota Camry и Mitsubishi Pajero Sport — седан перевернулся на крышу. Водитель седана рассказал свою версию произошедшего.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    15 авг 2019 в 21:38

    Опять двухколесные бездельники вышли на ночные покатушки. Надеюсь ему мото хлам ремонту не подлежит.

    951
    15 авг 2019 в 21:43

    Сегодня видел одного, ехал между рядов, едва не сбивая зеркала у авто.

    15 авг 2019 в 21:40

    Когда же они кончатся?