На площади Ленина седан сбил мотоциклиста

По словам очевидцев, байкер остался в сознании после столкновения
Фото: читатель НГС
Сегодня, 15 августа, около 20:00 на площади Ленина почти напротив оперного театра седан Toyota сбил мотоциклиста.
«На месте работают сотрудники полиции. Мотоциклист получил травмы, госпитализирован в больницу», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сегодня днём в Искитимском районе Новосибирской области случилось другое ДТП. Три машины столкнулись на трассе Р-256, из-за чего образовалась пробка. ДТП случилось недалеко от поворота в деревню Бурмистрово. НГС вёл прямую трансляцию об аварии.
В начале недели в Новосибирской области на трассе под Черепаново столкнулись два автомобиля и фура. В кювете оказались Toyota Camry и Mitsubishi Pajero Sport — седан перевернулся на крышу. Водитель седана рассказал свою версию произошедшего.