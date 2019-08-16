«Это была детская обида»: ученики рассказали, зачем обвинили директора школы в избиении

Я учился тогда в восьмом классе. Началось с того, что меня взяли в военно-патриотический клуб, но у меня не было формы. Я раньше просился туда, но как бы у меня там были подозрения на аппендицит, и меня увезли в больницу, чтобы проверить. Потом я приехал и не смог прийти на собрание. На следующий день я пришёл, мне сказали, что я уже не нужен — людей набрали. Хотя мне так охота было туда попасть — люблю военное всё. В итоге у них не хватило одного человека, то ли заболел, то ли что. И меня попросили участвовать. Я сказал, что у меня нет формы. Мне сказали, мол, какая-нибудь у тебя есть, <...> приходи хотя бы в ней. На следующий день, когда должно было проходить мероприятие, я принёс эту форму, но меня не стали брать. И я обиделся. Как так — попросили прийти, я форму описал (форма ДМБ друга семьи. — Прим. ред.), а они не разрешили участвовать. Дмитрий Матвеевич [Курицкий] побоялся, наверное, что там будут представители военных частей, и что я приду в форме. Могут спрос делать, почему я в ней пришёл, раз уж я не служил», — рассказал Владимир.