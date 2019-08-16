«Это была детская обида»: ученики рассказали, зачем обвинили директора школы в избиении

Местный психолог Арина Паршикова оценила состояние детей и заключила, что сейчас они, судя по всем признакам, говорят правду.
«Они говорят спокойно, они не нервничают. Когда человек врёт — видно, что он мешкается. Когда мы общались, у них был спокойный взгляд, нормально общаются, как в обычной жизни. Сейчас сидели, разговаривали — аналогичное общение. Утром тоже было аналогичное общение. Мне кажется, [сейчас] они больше устали ждать. Некоторые даже не понимают ещё, что такое суд, и не могут оценить обстановку. Может быть, конечно, они зайдут и заволнуются. Сейчас они подустали просто, но не на стрессе», — заключила она.
Признание третьего ученика
Ещё один ученик, Иван (имя изменено), рассказал историю своего обмана.
«Я вообще не знаю, как-то всё закрутилось, завертелось, а тут, блин, я оказался. Вообще не понимаю.
«Это был толчок в сторону выхода со словами: "Дуй на занятия"».
Удара как такового вообще не было. Следователь переделал то, что я сказал, в свою пользу. Я одно сказал, а в протоколе написано теперь другое. Я, если честно, не помню, как я это узнал. <...> Я вообще недоволен очень сильно. Про эту историю в школе сейчас вообще практически забыли. Так, некоторые лица бубнят по школе и всё. Я бы хотел, чтобы Дмитрия Матвеевича отпустили и нас наконец-таки оставили в покое (смеётся)», — рассказал Иван.
Суд всё ещё находится в совещательной комнате. Судья решает, будут ли допрашивать несовершеннолетних потерпевших.
Признание второго ученика
Ещё один уже бывший ученик, Владимир, который жаловался на директора, рассказал, что началось всё с истории Андрея:
«Давал показания, что он меня бил, что ударил несколько раз. Сейчас я вырос, я всё осознаю, понимаю.
«Когда суд начался, там я уже начал осознавать, что не надо было этого делать как бы. <...> Это была детская обида».
Я учился тогда в восьмом классе. Началось с того, что меня взяли в военно-патриотический клуб, но у меня не было формы. Я раньше просился туда, но как бы у меня там были подозрения на аппендицит, и меня увезли в больницу, чтобы проверить. Потом я приехал и не смог прийти на собрание. На следующий день я пришёл, мне сказали, что я уже не нужен — людей набрали. Хотя мне так охота было туда попасть — люблю военное всё. В итоге у них не хватило одного человека, то ли заболел, то ли что. И меня попросили участвовать. Я сказал, что у меня нет формы. Мне сказали, мол, какая-нибудь у тебя есть, <...> приходи хотя бы в ней. На следующий день, когда должно было проходить мероприятие, я принёс эту форму, но меня не стали брать. И я обиделся. Как так — попросили прийти, я форму описал (форма ДМБ друга семьи. — Прим. ред.), а они не разрешили участвовать. Дмитрий Матвеевич [Курицкий] побоялся, наверное, что там будут представители военных частей, и что я приду в форме. Могут спрос делать, почему я в ней пришёл, раз уж я не служил», — рассказал Владимир.
Признание первого ученика
Ученики, которые изначально обвинили директора в насилии, признались, что соврали родителям и следователям. Они рассказали корреспонденту НГС, как было на самом деле.
«Мы начали учиться на уроке ОБЖ. Я отобрал у девочки учебник, хотел кинуть на самую первую парту. В это время зашёл Курицкий Дмитрий Матвеевич — я чуть не попал ему в лицо. После этого он позвал меня в кабинет, сказал: "Ты зачем портишь чужое имущество? Нельзя так делать!" и всё такое. Сказал, что если ещё раз такое повторится, то придётся платить за ущерб школьного имущества, сначала 500 рублей, а потом типа ещё больше, если ещё такое повторится. Потом он так поругал меня. Там сидели два учителя: одна у нас бывшая биологичка была, вторая вела начальные классы. То, что он на меня наорал, меня взяла обида, и я сказал, что он меня избил. От обиды. Потом поехали в полицию, мама написала заявление и всё это началось», — рассказал Андрей (имя изменено), один из трёх школьников, которых признали потерпевшими.
По его словам, остальные двое решили вступиться за него.
«Признался недавно, по весне. Почему решил признаться? Потому что надоело уже».
Мама не очень рассердилась. Я признал свою ошибку, что сделал неправильно», — заключил Андрей. Именно с него начались обвинения в насилии — он рассказывал следователям, что Курицын его душил.
В зале собрались бывшие ученики Курицкого, бывшие сокурсники из военного училища (раньше он служил в ФСИН), родители учеников, педагоги из школы, а также родственники.
Помощник прокурора Колыванского района Алексей Войтов объяснил корреспонденту НГС позицию обвинения:
«Курицкий обвиняется в совершении нескольких преступлений, в применении насилия в отношении учащихся школы, в которой он был директором. В настоящее время по делу проводятся исследования доказательств. Говорить о том, какой будет приговор, пока преждевременно. Пять эпизодов преступной деятельности сейчас рассматривает суд».
Пока он не смог пояснить, какое наказание обвинение будет просить для директора. «Наказание может быть как и реальное лишение свободы, так и иное. Ещё в полном объёме не исследованы материалы дела», — добавил он.
Прямо сейчас судья перешёл к исследованию доказательств защиты по ходатайству адвоката. Суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение о том, будут ли допрашивать несовершеннолетних потерпевших.
Потерпевшие три мальчика заявили корреспонденту НГС, что они наврали про избиения. Двое хотели отомстить за обиды. Один из них рассказал, что случайно попал в эту историю, потому что следователь написал не то, что он сказал.
Адвокат планирует заявить на суде об исключении целого тома из дела в связи с тем, что на момент ведения следствия следователь не принял к своему производству уголовное дело.
К началу заседания приехали бывшие ученики Курицкого с плакатами — они потребовали оправдать его. Как сообщает наш корреспондент, девушек пытались задержать полицейские, но когда они подошли, плакаты уже свернули.
История уголовного дела
Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора школы деревни Вьюны Колыванского района два года назад — в июле 2017 года. Дмитрия Курицкого тогда отстранили от должности и взяли подписку о невыезде. Спустя почти год дело передали в суд.
«В ходе следствия установлено, что в период с 2016 по 2017 года директор в ходе проведения воспитательных работ с учениками школы применял к ним физическое насилие, а именно с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы. По уголовному делу признаны потерпевшими трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет», — сообщали тогда корреспонденту НГС в пресс-службе областного СКР.
Но в итоге весной этого года родители, по словам адвоката директора Дмитрия Смышляева, заявили, что дети обманули их и следствие и никаких побоев не было. Они написали заявления в суд с просьбой допросить их детей на заседаниях, но судья отказал в этом. Сейчас родители требуют закрыть уголовное дело против директора, но заседания всё равно продолжаются.
Дмитрий Курицкий раньше служил в ГУФСИН. Он отвечал за воспитательную работу, а после выхода на пенсию устроился работать в школу — помимо военной специальности имеет образование учителя истории и обществоведения.