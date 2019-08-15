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Культура

На новосибирских улицах и полях покажут странные спектакли

На выходных начнётся фестиваль уличных театров «Три вороны»

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Хедлайнером фестиваля станет зрелищный спектакль польского театра Teatr Biuro Podrozy «Свинополис», поставленный по повести Оруэлла «Скотный двор»

Фото: Teatr Biuro Podrozy

В Новосибирске бесплатно покажут необычные спектакли и театральные перформансы прямо на улицах города. О фестивале уличных театров «Три вороны» корреспонденту НГС рассказал PR-менеджер городского драматического театра «Первый театр» Валентин Копалов.

«С 17 августа по 15 сентября в городе пройдет фестиваль уличных театров «Три вороны». Сегодня уличный театр — это пространство свободы, это театр, в котором нет разделения на дорогой партер и демократическую галерку, это театр, преодолевающий границу между жизнью и искусством. В прошедшем сезоне "Первый театр" немало экспериментировал с жанрами и повторит некоторые свои эксперименты», — рассказал Валентин Копалов.

Спектакль-сторителлинг «Истории великий идей» пройдёт на площадке у кинотеатра «Победа»

Спектакль-сторителлинг «Истории великий идей» пройдёт на площадке у кинотеатра «Победа»

Все спектакли, перформансы и променады для зрителей будут бесплатными. Единственное условие организаторов — регистрация на сайте «Первого театра». На некоторые представления необходимо записываться заранее, поскольку количество зрителей ограничено.

Представление от питерского режиссёра под названием «В. м. и. п. с. с. ж. н. м. м. с. и. н. с.» состоится в чистом поле

Представление от питерского режиссёра под названием «В. м. и. п. с. с. ж. н. м. м. с. и. н. с.» состоится в чистом поле

Среди представлений, которые увидят новосибирцы, будут выездной променад в чистом поле от питерского режиссёра Семёна Александровского, необычный пранк-променад по городу от московского режиссёра Всеволода Лисовского, а также уже удививший новосибирцев перформанс от актёров «Первого театра» — «Точки на Расточке».

«Первый театр» повторит нашумевший среди новосибирской театральной публики перформанс «Точки на Расточке»

«Первый театр» повторит нашумевший среди новосибирской театральной публики перформанс «Точки на Расточке»

Завершится фестиваль «Три вороны» грандиозной постановкой польского театра Teatr Biuro Podrozy «Свинополис», который дважды покажут возле главной сцены Михайловской набережной 14 и 15 сентября. «Свинополис» поставлен по мотивам повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор» и, по словам Валентина Копалова, обещает быть масштабным эффектным шоу. На «Свинополис» и на «Точки на Росточке» записываться не обязательно: количество зрителей на эти два представления не ограничивается.

В июне НГС уже рассказывал о масштабном театральном перформансе «Точки на Расточке». Его зрители и участники сами, используя специальную карту, обходили 10 мест «новосибирской Флоренции», в каждом из которых происходили странные события

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    15 авг 2019 в 20:01

    Не видел что это, но знаю, что фигня какая-то.