На новосибирских улицах и полях покажут странные спектакли

Хедлайнером фестиваля станет зрелищный спектакль польского театра Teatr Biuro Podrozy «Свинополис», поставленный по повести Оруэлла «Скотный двор»
Фото: Teatr Biuro Podrozy
В Новосибирске бесплатно покажут необычные спектакли и театральные перформансы прямо на улицах города. О фестивале уличных театров «Три вороны» корреспонденту НГС рассказал PR-менеджер городского драматического театра «Первый театр» Валентин Копалов.
«С 17 августа по 15 сентября в городе пройдет фестиваль уличных театров «Три вороны». Сегодня уличный театр — это пространство свободы, это театр, в котором нет разделения на дорогой партер и демократическую галерку, это театр, преодолевающий границу между жизнью и искусством. В прошедшем сезоне "Первый театр" немало экспериментировал с жанрами и повторит некоторые свои эксперименты», — рассказал Валентин Копалов.
Все спектакли, перформансы и променады для зрителей будут бесплатными. Единственное условие организаторов — регистрация на сайте «Первого театра». На некоторые представления необходимо записываться заранее, поскольку количество зрителей ограничено.
Среди представлений, которые увидят новосибирцы, будут выездной променад в чистом поле от питерского режиссёра Семёна Александровского, необычный пранк-променад по городу от московского режиссёра Всеволода Лисовского, а также уже удививший новосибирцев перформанс от актёров «Первого театра» — «Точки на Расточке».
Завершится фестиваль «Три вороны» грандиозной постановкой польского театра Teatr Biuro Podrozy «Свинополис», который дважды покажут возле главной сцены Михайловской набережной 14 и 15 сентября. «Свинополис» поставлен по мотивам повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор» и, по словам Валентина Копалова, обещает быть масштабным эффектным шоу. На «Свинополис» и на «Точки на Росточке» записываться не обязательно: количество зрителей на эти два представления не ограничивается.
В июне НГС уже рассказывал о масштабном театральном перформансе «Точки на Расточке». Его зрители и участники сами, используя специальную карту, обходили 10 мест «новосибирской Флоренции», в каждом из которых происходили странные события.