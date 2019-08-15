На новосибирских улицах и полях покажут странные спектакли

В Новосибирске бесплатно покажут необычные спектакли и театральные перформансы прямо на улицах города. О фестивале уличных театров «Три вороны» корреспонденту НГС рассказал PR-менеджер городского драматического театра «Первый театр» Валентин Копалов.

«С 17 августа по 15 сентября в городе пройдет фестиваль уличных театров «Три вороны». Сегодня уличный театр — это пространство свободы, это театр, в котором нет разделения на дорогой партер и демократическую галерку, это театр, преодолевающий границу между жизнью и искусством. В прошедшем сезоне "Первый театр" немало экспериментировал с жанрами и повторит некоторые свои эксперименты», — рассказал Валентин Копалов.



Спектакль-сторителлинг «Истории великий идей» пройдёт на площадке у кинотеатра «Победа» Фото: «Первый театр»

Все спектакли, перформансы и променады для зрителей будут бесплатными. Единственное условие организаторов — регистрация на сайте «Первого театра». На некоторые представления необходимо записываться заранее, поскольку количество зрителей ограничено.



Представление от питерского режиссёра под названием «В. м. и. п. с. с. ж. н. м. м. с. и. н. с.» состоится в чистом поле Фото: Семён Александровский

Среди представлений, которые увидят новосибирцы, будут выездной променад в чистом поле от питерского режиссёра Семёна Александровского, необычный пранк-променад по городу от московского режиссёра Всеволода Лисовского, а также уже удививший новосибирцев перформанс от актёров «Первого театра» — «Точки на Расточке».



«Первый театр» повторит нашумевший среди новосибирской театральной публики перформанс «Точки на Расточке» Фото: «Первый театр»

Завершится фестиваль «Три вороны» грандиозной постановкой польского театра Teatr Biuro Podrozy «Свинополис», который дважды покажут возле главной сцены Михайловской набережной 14 и 15 сентября. «Свинополис» поставлен по мотивам повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор» и, по словам Валентина Копалова, обещает быть масштабным эффектным шоу. На «Свинополис» и на «Точки на Росточке» записываться не обязательно: количество зрителей на эти два представления не ограничивается.



Фото: Дмитрий Гладышев

Фото: Дмитрий Гладышев