Что непонятного? Задавайте свои вопросы о пособиях для детей и родителей, а НГС на них ответит

Две недели назад мы запустили проект «Что непонятного?», в котором собираем вопросы на темы, волнующие вас. Первый выпуск посвятили коммунальным квитанциям: тому, что в них написано, а также за что и кому приходится платить. Мы получили 271 вопрос, с частью разобрались и будем разбираться ещё, а пока предлагаем обсудить очередную загадочную тему — пособия для будущих мам и тех, кто стал родителями, а также материнский капитал и прочие выплаты, положенные за детей и для детей (тем более вопросик на контроле у президента — можно сказать, звезды сошлись, чтобы его обсуждать).