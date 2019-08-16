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Страна и мир

Что непонятного? Задавайте свои вопросы о пособиях для детей и родителей, а НГС на них ответит

Вторая серия проекта, в котором мы разбираемся с темами, реально волнующими вас

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За уход за ребенком государство все-таки нам должно. Но сколько?

Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Две недели назад мы запустили проект «Что непонятного?», в котором собираем вопросы на темы, волнующие вас. Первый выпуск посвятили коммунальным квитанциям: тому, что в них написано, а также за что и кому приходится платить. Мы получили 271 вопрос, с частью разобрались и будем разбираться ещё, а пока предлагаем обсудить очередную загадочную тему — пособия для будущих мам и тех, кто стал родителями, а также материнский капитал и прочие выплаты, положенные за детей и для детей (тем более вопросик на контроле у президента — можно сказать, звезды сошлись, чтобы его обсуждать).

Чтобы задать вопрос, используйте форму ниже: напишите имя, свое обращение и оставьте контакты, чтобы при случае мы могли с вами связаться. Вопросы принимаются до конца выходных.

ТЕКСТ

ТЕГИ

материнский капиталвыплаты за ребенкадети и родители

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    16 авг 2019 в 09:09

    Я в курсе всех существующих пособий, так что не актуально)

    Ирина.
    16 авг 2019 в 10:34

    Существует большая проблема, когда отец прописан, например, в области. Ему необходимо взять справку с соцзащиты, подтверждающую неполучение пособий. Значит ему нужно взять один день за свой счет, поехать туда, простоять в очереди... Это экономически не выгодно., и это нужно делать ежегодно. Поэтому некоторые совсем не получают пособие до 18 лет. Знаю несколько таких случаев и конкретно у нас в семье.

    Валентина
    16 авг 2019 в 10:13

    Добрый день! Подскажите, остаются ли у многодетной семьи (трое детей) какие-либо льготы, после того, как старший ребенок оканчивает институт?