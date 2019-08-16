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Все на марш: хоккейный клуб «Сибирь» проведёт масштабный День болельщика

Фанаты клуба смогут увидеть новый клубный «Запорожец» и выйти на лёд ЛДС

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Сотни новосибирцев уже зарегистрировались на Марш болельщиков

Фото: Густаво Зырьянов / НГС

В ближайшее воскресенье, 18 августа, новосибирский ХК «Сибирь» проведёт День болельщика — фанаты пройдут колонной до ЛДС, пообщаются с игроками клуба и увидят шоу от хоккеистов. НГС публикует полную программу праздника.

Самые преданные болельщики собираются пройти от площади Калинина до ЛДС «Сибирь» — старт марша назначен на 11:30 утра воскресенья, при себе обязательно нужно иметь атрибутику клуба. Главное условие: прийти нужно с атрибутикой. Как говорят организаторы, можно даже с самодельной.

Начало самого праздника запланировано на 12:40 — к этому времени участники марша подойдут к ЛДС. В 13:00 пройдёт торжественное открытие ЛДС «Сибирь», а после в течение нескольких часов будет возможность пообщаться с игроками клуба — на территории ЛДС и возле него будут работать развлекательные точки, где можно будет сфотографироваться с хоккеистами.


«С 14:00 на ледовой арене начинают работать ведущие, которые будут управлять концертом новосибирских музыкантов (на сцене под табло), приглашать вас на лёд поиграть в бампербол, представят вам интересную викторину и многое другое. А еще за участие можно будет выиграть вкусный подарок в нашем специальном чудо-лототроне! В 17:30 начнется мастер-шоу команды "Сибирь", во время которого вас ожидают несколько сюрпризов!» — сообщается на сайте «Сибири».

Также на Дне болельщика можно будет увидеть «Запорожец»-кабриолет, который в цвета «Сибири» раскрасил Усатый в каске — самый известный болельщик клуба Дмитрий Казанцев.

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    КОММЕНТАРИИ (24)

    777
    16 авг 2019 в 11:53

    И кто пойдёт на такой позор, только тот кто сам себя не уважает

    16 авг 2019 в 12:06

    Биомасса,она и есть биомасса.

    Фото пользователя
    16 авг 2019 в 12:24

    Праздник - это хорошо. Многие любят хоккей, многим будет очень интересным на этом мероприятии. Чем опять недовольны-то , господа комментаторы?! Не хотите - не идите, вас насильно никто не гонит.