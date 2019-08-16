Все на марш: хоккейный клуб «Сибирь» проведёт масштабный День болельщика

В ближайшее воскресенье, 18 августа, новосибирский ХК «Сибирь» проведёт День болельщика — фанаты пройдут колонной до ЛДС, пообщаются с игроками клуба и увидят шоу от хоккеистов. НГС публикует полную программу праздника.

Самые преданные болельщики собираются пройти от площади Калинина до ЛДС «Сибирь» — старт марша назначен на 11:30 утра воскресенья, при себе обязательно нужно иметь атрибутику клуба. Главное условие: прийти нужно с атрибутикой. Как говорят организаторы, можно даже с самодельной.

Фото: Евгения Бикунова

Начало самого праздника запланировано на 12:40 — к этому времени участники марша подойдут к ЛДС. В 13:00 пройдёт торжественное открытие ЛДС «Сибирь», а после в течение нескольких часов будет возможность пообщаться с игроками клуба — на территории ЛДС и возле него будут работать развлекательные точки, где можно будет сфотографироваться с хоккеистами.

Фото: Евгения Бикунова