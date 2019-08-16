Все на марш: хоккейный клуб «Сибирь» проведёт масштабный День болельщика

Сотни новосибирцев уже зарегистрировались на Марш болельщиков
Фото: Густаво Зырьянов / НГС
В ближайшее воскресенье, 18 августа, новосибирский ХК «Сибирь» проведёт День болельщика — фанаты пройдут колонной до ЛДС, пообщаются с игроками клуба и увидят шоу от хоккеистов. НГС публикует полную программу праздника.
Самые преданные болельщики собираются пройти от площади Калинина до ЛДС «Сибирь» — старт марша назначен на 11:30 утра воскресенья, при себе обязательно нужно иметь атрибутику клуба. Главное условие: прийти нужно с атрибутикой. Как говорят организаторы, можно даже с самодельной.
Начало самого праздника запланировано на 12:40 — к этому времени участники марша подойдут к ЛДС. В 13:00 пройдёт торжественное открытие ЛДС «Сибирь», а после в течение нескольких часов будет возможность пообщаться с игроками клуба — на территории ЛДС и возле него будут работать развлекательные точки, где можно будет сфотографироваться с хоккеистами.
«С 14:00 на ледовой арене начинают работать ведущие, которые будут управлять концертом новосибирских музыкантов (на сцене под табло), приглашать вас на лёд поиграть в бампербол, представят вам интересную викторину и многое другое. А еще за участие можно будет выиграть вкусный подарок в нашем специальном чудо-лототроне! В 17:30 начнется мастер-шоу команды "Сибирь", во время которого вас ожидают несколько сюрпризов!» — сообщается на сайте «Сибири».
Также на Дне болельщика можно будет увидеть «Запорожец»-кабриолет, который в цвета «Сибири» раскрасил Усатый в каске — самый известный болельщик клуба Дмитрий Казанцев.