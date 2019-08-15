Известный новосибирский ресторатор пошёл работать доставщиком еды

«Долгое время я не развивал свой блог в Instagram и вот начал придумывать разные фишки. Я, например, много времени провожу с детьми, поэтому пишу про осознанное отцовство. Так как есть большой опыт в ресторанном бизнесе, то буду писать и про еду. А тут ещё пришёл в голову новый проект: буду устраиваться в разные компании на пару дней и описывать изнутри, что это за работа, какие там есть нюансы. Наверняка это будет даже кому-то и полезно», — говорит Коротких.

Известный новосибирский ресторатор Максим Коротких устроился работать доставщиком еды. О новом проекте корреспонденту НГС рассказал сам Коротких — он собирается перепробовать несколько профессий и подробно отчитываться об этом в своём instagram.

Первая профессия, которую решил проверить ресторатор Коротких, стала профессия доставщика еды в компании «Быстрая кухня». Красную униформу, велосипед и кепку с заячьими ушами Максиму выдали на работе. Там же он получил и несколько заказов, которые повёз по адресам.



С первыми заданиями Коротких справился не очень: развёз 6 заказов, в один адрес опоздал на 2 минуты, во второй — на 14, хотя на доставку еды даётся не более 15 минут после получения блюд на кухне.

«За такие опоздания штрафы предусмотрены. Получил заказ, выбили чек — и время пошло. Отдал заказ — нажал на кнопку в специальном приложении. И должно пройти не больше 15 минут. <…> В одном месте я просто забыл вовремя нажать на кнопку, потом уже вспомнил, когда возвращался», — заметил Максим Коротких.



Самое яркое впечатление от работы у Коротких — улыбки прохожих. Сначала, говорит мужчина, он думал, что это какие-то знакомые, но потом понял: улыбаются ушам на кепке.



«Тётя в лифте одна пообещала меня съесть, она ассоциировала меня с Playboy. На что я ей ответил: мол, хвостика у меня нет, да и вообще я жёсткий, невкусный и с седой бородой. На что женщина заметила: "А ушки-то стоят!"», — говорит Максим Коротких.

