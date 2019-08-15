Целый район Новосибирска останется без трамваев на двое суток

Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.
Трамваи № 14 не будут ходить с вечера пятницы до утра понедельника
Фото: Татьяна Фатеева / НГС
Из-за ремонта путей по Калининском району Новосибирска временно перестанут ездить трамваи.
«Это связано с ремонтом трамвайных путей на улице Учительской», — сообщили в пресс-центре мэрии города.
По данным пресс-центра, трамвайные пути будут ремонтировать недалеко от перекрёстка с улицей Народной. Из-за этого с 22:00 16 августа до 5:00 19 августа в Калининский район не смогут ходить трамваи № 11 «Золотая Горка — ПКиО "Сосновый бор"» и № 14 «Сад Мичуринцев — площадь Калинина».
Трамвайный маршрут № 11 на это время кардинально изменится. От конечной остановки «Золотая Горка» трамваи будут ходить по проспекту Дзержинского, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе и Никитина до новой конечной остановки — «Сад Мичуринцев». По такой же схеме трамваи будут возить пассажиров и обратно до «Золотой Горки».
Трамваи № 14 во время ремонта путей ходить вообще не будут. Зато будет работать дополнительный трамвайный маршрут № 14к: эти трамваи будут возить пассажиров по Октябрьскому району — от остановки «Сад Мичуринцев» до остановки «Гусинобродское шоссе».
Надо убрать вообще эти трамваи из города! Путей нормальных нет, трамваев тоже, сараи какие-то ездят. Зато локоть всё продвигает их, сам бы проехался хоть раз и посмотрел бы в каком состоянии этот транспорт находится.
Калинка
15 авг 2019 в 18:34
Я как житель Учительской не поняла фразу «трамвайные пути будут ремонтировать недалеко от перекрёстка с улицей Народной», те опять не всю улицу, а клочек?
А ещё в прошлом году мэрия проводила опрос « выбери дорогу для ремонта 2019» и Учительская набрала большинство голосов в районе, отсюда вопрос: а где ремонт всей дороги?
Марк
15 авг 2019 в 18:32
Классно, всю жизнь ждал этот момент, теперь придется толкаться в автобусе. Спасибо, мэрия!