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Дороги и транспорт

Целый район Новосибирска останется без трамваев на двое суток

Из-за ремонта путей два маршрута на время изменятся

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Трамваи № 14 не будут ходить с вечера пятницы до утра понедельника  

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Из-за ремонта путей по Калининском району Новосибирска временно перестанут ездить трамваи.

«Это связано с ремонтом трамвайных путей на улице Учительской», — сообщили в пресс-центре мэрии города.

По данным пресс-центра, трамвайные пути будут ремонтировать недалеко от перекрёстка с улицей Народной. Из-за этого с 22:00 16 августа до 5:00 19 августа в Калининский район не смогут ходить трамваи № 11 «Золотая Горка — ПКиО "Сосновый бор"» и № 14 «Сад Мичуринцев — площадь Калинина».

Ремонт путей на улице Учительской внесёт коррективы в движение трамваев

Ремонт путей на улице Учительской внесёт коррективы в движение трамваев

Трамвайный маршрут № 11 на это время кардинально изменится. От конечной остановки «Золотая Горка» трамваи будут ходить по проспекту Дзержинского, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе и Никитина до новой конечной остановки — «Сад Мичуринцев». По такой же схеме трамваи будут возить пассажиров и обратно до «Золотой Горки».

Трамваи № 14 во время ремонта путей ходить вообще не будут. Зато будет работать дополнительный трамвайный маршрут № 14к: эти трамваи будут возить пассажиров по Октябрьскому району — от остановки «Сад Мичуринцев» до остановки «Гусинобродское шоссе».

Так выглядят временный трамвайный маршрут <nobr class="_">№ 11</nobr> и дополнительный трамвайный маршрут <nobr class="_">№ 14к</nobr>

Так выглядят временный трамвайный маршрут № 11 и дополнительный трамвайный маршрут № 14к

Также по непривычным схемам сейчас ходят трамваи двух левобережных маршрутов – 10-го и 15-го. Изменения связаны с ремонтом теплотрассы на улице Мира.

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    КОММЕНТАРИИ (24)

    15 авг 2019 в 18:33

    Надо убрать вообще эти трамваи из города! Путей нормальных нет, трамваев тоже, сараи какие-то ездят. Зато локоть всё продвигает их, сам бы проехался хоть раз и посмотрел бы в каком состоянии этот транспорт находится.

    Калинка
    15 авг 2019 в 18:34

    Я как житель Учительской не поняла фразу «трамвайные пути будут ремонтировать недалеко от перекрёстка с улицей Народной», те опять не всю улицу, а клочек?
    А ещё в прошлом году мэрия проводила опрос « выбери дорогу для ремонта 2019» и Учительская набрала большинство голосов в районе, отсюда вопрос: а где ремонт всей дороги?

    Марк
    15 авг 2019 в 18:32

    Классно, всю жизнь ждал этот момент, теперь придется толкаться в автобусе. Спасибо, мэрия!