Целый район Новосибирска останется без трамваев на двое суток

Трамваи № 14 не будут ходить с вечера пятницы до утра понедельника

Из-за ремонта путей по Калининском району Новосибирска временно перестанут ездить трамваи.

«Это связано с ремонтом трамвайных путей на улице Учительской», — сообщили в пресс-центре мэрии города.

По данным пресс-центра, трамвайные пути будут ремонтировать недалеко от перекрёстка с улицей Народной. Из-за этого с 22:00 16 августа до 5:00 19 августа в Калининский район не смогут ходить трамваи № 11 «Золотая Горка — ПКиО "Сосновый бор"» и № 14 «Сад Мичуринцев — площадь Калинина».



Ремонт путей на улице Учительской внесёт коррективы в движение трамваев Фото: 2ГИС

Трамвайный маршрут № 11 на это время кардинально изменится. От конечной остановки «Золотая Горка» трамваи будут ходить по проспекту Дзержинского, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе и Никитина до новой конечной остановки — «Сад Мичуринцев». По такой же схеме трамваи будут возить пассажиров и обратно до «Золотой Горки».



Трамваи № 14 во время ремонта путей ходить вообще не будут. Зато будет работать дополнительный трамвайный маршрут № 14к : эти трамваи будут возить пассажиров по Октябрьскому району — от остановки «Сад Мичуринцев» до остановки «Гусинобродское шоссе».



Так выглядят временный трамвайный маршрут № 11 и дополнительный трамвайный маршрут № 14к Фото: 2ГИС