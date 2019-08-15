В Новосибирске восстановят бомбардировщик времён Второй мировой войны

«Предположительно до 1949 года самолет эксплуатировался в Военно-воздушных силах СССР, а затем был передан в ВВС Китая, где прослужил до 60–80-х годов. После списания он был разобран и передан в американский музей War Eagles Air Museum, где хранился в разобранном состоянии и не экспонировался. Летом 2019 года самолет был приобретен фондом "Крылатая память Победы" и возвращен на Родину», — рассказал Юрий Лобанов.

В Новосибирский государственный технический университет привезут для восстановления бомбардировщик Ту-2 — в университете обещают, что машина сможет подняться в воздух.

По его словам, после реставрации самолёт будет единственным в мире летающим бомбардировщиком Ту-2. Сейчас их можно увидеть только в музеях. Реставрацией будет заниматься ООО «Авиареставрация», которая базируется в НГТУ. Предположительно, на реконструкцию уйдёт три года.

«Это не сбитый и не разбитый самолет. Мы еще не изучили его серийные номера и не отследили его точную историю. Самолет будет поэлементно разобран, подробно изучен и проанализирован. Каждая деталь будет отреставрирована или воссоздана» — цитирует пресс-служба НГТУ президента фонда «Крылатая память Победы» Бориса Осятинского.

Справка: Ту-2, также известный как АНТ-58 и самолет «103» — двухмоторный советский высокоскоростной дневной бомбардировщик времен Второй мировой войны. Может считаться лучшим фронтовым бомбардировщиком СССР во Второй мировой войне, несмотря на достаточно слабый вклад в победу над Германией — трудности военного времени не позволили своевременно начать массовое производство этого самолета.

Весной штурмовик Ил-2, восстановленный сотрудниками Новосибирского государственного технического университета, поднялся в небо для съёмок художественного фильма о войне.

