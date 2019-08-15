В Новосибирске впервые приземлился самолёт S7 со словом «Сибирь» на борту

Днём в четверг, 15 августа, в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился рейс 187 из московского Домодедово — его выполнил Airbus авиакомпании S7 Airlines в ливрее с надписью «Сибирь».

«Основные работы по обновлённой ливрее были в субботу, я снимал в субботу и воскресенье, вчера выкатили уже готовый самолётик», — рассказывал корреспонденту НГС авиаблогер Артём Каширин. Авиакомпания S7 Airlines объявила о временном возвращении к старому названию из-за лесных пожаров в Красноярском крае.

«S7 Airlines, крупнейшая частная авиакомпания России, временно возвращает свое историческое название "Авиакомпания «Сибирь»" и запускает инициативу по восполнению потерь лесного массива, утраченного при пожарах в Сибири. <...> С 1 августа авиакомпания будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям», — сообщалось на сайте компании.



Слово «Сибирь», выполненное тем же шрифтом, размещалось на фюзеляжах авиакомпании до 2008 года, когда S7 объявила о ребрендинге. Один из самолётов с прежним названием S7 стал памятником в новосибирском аэропорту Толмачёво.



Посадки нового леса в Сибири начнутся уже осенью — на них пойдут деньги, которые внесут в фонд «Посади лес» жертвователи, в том числе пассажиры авиакомпании S7 Airlines.

