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Дороги и транспорт

В Новосибирске впервые приземлился самолёт S7 со словом «Сибирь» на борту

К историческому имени авиакомпания вернулась из-за лесных пожаров

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Авиакомпания решила нанести ливрею с надписью «Сибирь», чтобы привлечь внимание к лесным пожарам в регионе. К сожалению, надпись не видно полностью из-за открытого люка багажно-грузового отсека

Фото: пресс-служба аэропорта Толмачёво

Днём в четверг, 15 августа, в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился рейс 187 из московского Домодедово — его выполнил Airbus авиакомпании S7 Airlines в ливрее с надписью «Сибирь». 

Слово «Сибирь», выполненное тем же шрифтом, размещалось на фюзеляжах авиакомпании до 2008 года

Слово «Сибирь», выполненное тем же шрифтом, размещалось на фюзеляжах авиакомпании до 2008 года

Авиалайнер Airbus A320 приземлился в Новосибирске около 16:30. Первую фотографию самолёта в обновлённой ливрее сделал авиаблогер Артём Каширин в аэропорту Минеральных Вод. 

«Основные работы по обновлённой ливрее были в субботу, я снимал в субботу и воскресенье, вчера выкатили уже готовый самолётик», — рассказывал корреспонденту НГС авиаблогер Артём Каширин.

Авиакомпания S7 Airlines объявила о временном возвращении к старому названию из-за лесных пожаров в Красноярском крае.

«S7 Airlines, крупнейшая частная авиакомпания России, временно возвращает свое историческое название "Авиакомпания «Сибирь»" и запускает инициативу по восполнению потерь лесного массива, утраченного при пожарах в Сибири. <...> С 1 августа авиакомпания будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям», — сообщалось на сайте компании.

Слово «Сибирь», выполненное тем же шрифтом, размещалось на фюзеляжах авиакомпании до 2008 года, когда S7 объявила о ребрендинге. Один из самолётов с прежним названием S7 стал памятником в новосибирском аэропорту Толмачёво.

Посадки нового леса в Сибири начнутся уже осенью — на них пойдут деньги, которые внесут в фонд «Посади лес» жертвователи, в том числе пассажиры авиакомпании S7 Airlines.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    я не робот
    15 авг 2019 в 17:10

    Давно пора было вернуть. Все эти названия с американскими буквами ни к чему хорошему не приводят.