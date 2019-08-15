«Это чудо!»: в Омской области нашли потерявшегося в лесу Колю Бархатова

Пока информации и подробностей немного. Единственное, что известно, — мальчик жив. Информации о его здоровье пока не поступало. В поисках активное участие принимали волонтёры из Новосибирска. Пока представители новосибирского отряда «Лиза Алерт» не подтвердили окончание поисков, сообщив лишь, что поиск остановлен и информация уточняется.

Новосибирские волонтёры из поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили о благополучном завершении поисков Коли Бархатова в Омской области — ребёнка искали в болотистой местности два дня и две ночи. Эту же информацию подтверждают наши коллеги из НГС.Омск.



«Сейчас мальчика везут в районную больницу. По предварительным данным, у него нет ни истощения, ни признаков обезвоживания. Весь искусан комарами и мошками, но во всём остальном вроде в порядке», — сообщили наши коллеги из НГС.Омск.





Накануне вечером поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» передал для поисков мальчика дополнительное оборудование: 4 навигатора, 3 рации с зарядными устройствами, 2 компаса и фонарь с аккумуляторами. Экипаж отправился из Новосибирска в четыре часа утра.



О том, что трёхлетний Коля Бархатов потерялся, пока его родные собирали ягоды в лесу, стало известно вечером 13 августа. На поиски направились несколько экипажей с волонтёрами, в том числе три экипажа из Новосибирска. На месте работали полиция, спасатели, был задействован вертолёт.



Наши коллеги из НГС.Омск ведут онлайн-трансляцию с поисков Коли Бархатова.

