Водитель «Мазды» врезался в забор детского сада и сбежал

В аварии никто не пострадал — машину после аварии бросили прямо у забора детского сада
Фото: vk.com/act54
Сегодня днём, 15 августа, автомобиль «Мазда» влетел в забор детского сада
«Водитель "Мазды" двигался по улице Степной, совершил столкновение с автомобилем "Инфинити", после чего совершил наезд на препятствие — забор», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков.
После этого водитель «Мазды» скрылся с места ДТП. Сейчас на месте работает автоинспекция, инспекторы устанавливают личность водителя.
В аварии никто не пострадал.
Если вы стали очевидцем этого происшествия, присылайте фото с места аварии в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.
На прошлой неделе в ГИБДД сообщали, что новосибирцы стали чаще сбегать с мест ДТП.