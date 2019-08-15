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Происшествия

Водитель «Мазды» врезался в забор детского сада и сбежал

Перед этим машина врезалась в «Инфинити» — теперь водитель в розыске

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В аварии никто не пострадал — машину после аварии бросили прямо у забора детского сада № 95 на Степной 

Фото: vk.com/act54

Сегодня днём, 15 августа, автомобиль «Мазда» влетел в забор детского сада № 95 в Ленинском районе Новосибирска.

«Водитель "Мазды" двигался по улице Степной, совершил столкновение с автомобилем "Инфинити", после чего совершил наезд на препятствие — забор», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков.

После этого водитель «Мазды» скрылся с места ДТП. Сейчас на месте работает автоинспекция, инспекторы устанавливают личность водителя.

В аварии никто не пострадал.

Если вы стали очевидцем этого происшествия, присылайте фото с места аварии в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.

На прошлой неделе в ГИБДД сообщали, что новосибирцы стали чаще сбегать с мест ДТП.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Праведник
    15 авг 2019 в 16:39

    Очередной приехавший торгаш на бабской машине, с бабской работой и таким же характером. Нагадить и убежать, вот основная черта продажников.

    NigthShift
    15 авг 2019 в 16:34

    Зачем сбегать? Камеры же везде. Потом очень стыдно читать издевательские комментарии под видеозаписью на Ютубе, где ты сначала врезался, а потом удираешь как какой-то дурачок.

    Фото пользователя
    15 авг 2019 в 16:28

    Другого от Новосибирских автоведроводителей и не ожидал... А до этого скорее всего стоял в пробке и слушал во всю громкость матершинный рэп...