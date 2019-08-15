Водитель «Мазды» врезался в забор детского сада и сбежал

После этого водитель «Мазды» скрылся с места ДТП. Сейчас на месте работает автоинспекция, инспекторы устанавливают личность водителя.

«Водитель "Мазды" двигался по улице Степной, совершил столкновение с автомобилем "Инфинити", после чего совершил наезд на препятствие — забор», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков.

Сегодня днём, 15 августа, автомобиль «Мазда» влетел в забор детского сада № 95 в Ленинском районе Новосибирска.

В аварии никто не пострадал.

Если вы стали очевидцем этого происшествия, присылайте фото с места аварии в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.



На прошлой неделе в ГИБДД сообщали, что новосибирцы стали чаще сбегать с мест ДТП.