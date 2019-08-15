Сотня новосибирцев вышла на пикет против живодёров в Академгородке

Вечером в четверг, 15 августа, около сотни новосибирцев вышли на пикет во дворе дома по улице Иванова, 28А в Советском районе города. Неподалёку от этого места нашли останки жестоко убитого кота.

Десятки людей выстроились на дороге перед подъездом. Из них приблизительно 20 человек принесли плакаты. Жители потребовали расследовать жестокое обращение с животным. Они подписали коллективную жалобу в прокуратуру.