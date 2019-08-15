Сотня новосибирцев вышла на пикет против живодёров в Академгородке

Жители потребовали расследовать жестокое обращение с животным
Фото: Мария Тищенко / НГС
Вечером в четверг, 15 августа, около сотни новосибирцев вышли на пикет во дворе дома по улице Иванова, 28А в Советском районе города. Неподалёку от этого места нашли останки жестоко убитого кота.
Десятки людей выстроились на дороге перед подъездом. Из них приблизительно 20 человек принесли плакаты. Жители потребовали расследовать жестокое обращение с животным. Они подписали коллективную жалобу в прокуратуру.
«Люди стоят и возмущаются. Есть те, кто пришёл с животными. Они задаются вопросом, что сделать, чтобы такого не повторялось», — сообщает корреспондент НГС, которая находится на пикете.
В пикете приняли участие и сотрудники приюта Академгородка.
«Общественность не закрывает глаза на такие вещи. И полиции мы даём понять, что будем добиваться результатов. Нам нужно показать своё отношение. Это терпеть невозможно, и мы не собираемся», — рассказала корреспонденту НГС руководитель приюта в новосибирском Академгородке Галина Клебче.
В жестокой расправе над животным обвиняют девушку — соседку владельцев кота. Полиция сейчас проводит расследование. А соседи рассказали о криках и визгах животных из квартиры девушки, невыносимом запахе и чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда.
Этим летом полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве собаки в «Матрёшкином дворе». Пса нашли убитым в лифте одного из домов.