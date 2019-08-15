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Сотня новосибирцев вышла на пикет против живодёров в Академгородке

Горожане потребовали наказать убийц кота Моти, найденного расчленённым

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Жители потребовали расследовать жестокое обращение с животным

Фото: Мария Тищенко / НГС

Вечером в четверг, 15 августа, около сотни новосибирцев вышли на пикет во дворе дома по улице Иванова, 28А в Советском районе города. Неподалёку от этого места нашли останки жестоко убитого кота

Десятки людей выстроились на дороге перед подъездом. Из них приблизительно 20 человек принесли плакаты. Жители потребовали расследовать жестокое обращение с животным. Они подписали коллективную жалобу в прокуратуру.

Жалобу люди подписывали на теннисном столе

Жалобу люди подписывали на теннисном столе

«Люди стоят и возмущаются. Есть те, кто пришёл с животными. Они задаются вопросом, что сделать, чтобы такого не повторялось», — сообщает корреспондент НГС, которая находится на пикете.

На пикет в отдалённый микрорайон Новосибирска некоторые приехали на машинах

На пикет в отдалённый микрорайон Новосибирска некоторые приехали на машинах

В пикете приняли участие и сотрудники приюта Академгородка

«Общественность не закрывает глаза на такие вещи. И полиции мы даём понять, что будем добиваться результатов. Нам нужно показать своё отношение. Это терпеть невозможно, и мы не собираемся», — рассказала корреспонденту НГС руководитель приюта в новосибирском Академгородке Галина Клебче.

Пикет охраняет полиция

Пикет охраняет полиция

В жестокой расправе над животным обвиняют девушку — соседку владельцев кота. Полиция сейчас проводит расследование. А соседи рассказали о криках и визгах животных из квартиры девушки, невыносимом запахе и чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда.

Этим летом полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве собаки в «Матрёшкином дворе». Пса нашли убитым в лифте одного из домов.

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    КОММЕНТАРИИ (25)

    Энтони
    15 авг 2019 в 19:26

    Кота, конечно, жалко, но пикет в его честь, - это как-то странно…

    Галя
    15 авг 2019 в 19:25

    Делать им нечего, вот и ходят по митингам…

    Тиран
    15 авг 2019 в 19:26

    Я читал комменты которые писали эти люди и мне страшно рядом с такими жить. Кто - то голову хотел отрубить, кто - то хотел руки отрезать. Эти люди ещё считают себя защитниками животных. Такие же живодеры, если не хуже.