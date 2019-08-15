Оперный театр отреставрируют за 360 миллионов рублей

Среди работ, которые планируют провести, — замена нескольких сотен кресел в зрительном зале, изготовленных по историческому образцу, воссоздание утраченной и реставрация повреждённой декоративной резьбы, замена паркета, ремонт системы вентиляции, постановочного освещения и других инженерных систем.

Документы об электронном аукционе появились на портале госзакупок. Из них следует, что работы проведут в амфитеатре, на первом и втором ярусе большого зала.

Новосибирский театр оперы и балета заказал реставрационные работы для зрительного зала — на ремонт планируют потратить больше 360 миллионов.

«У нас будет архитектурная подсветка снаружи, такая, какой не было ещё в городе ни на одном здании. <...> Всё будет гораздо лучше. Там много работ: есть замена некоторого оборудования в верхней и нижней механизации сцены, планируется открыть третий ярус, кое-какое оборудование будет заменено частично», — добавили в театре и отметили, что реставрационные работы направлены «на приспособление объекта культурного наследия для современного использования».



Начальная стоимость контракта достигает 360,4 миллиона рублей — это субсидия из федерального бюджета. Аукцион назначили на начало сентября, а закончить все строительные работы планируется к декабрю. Одно из главных условий — подрядчик должен иметь разрешение на проведение работ по сохранению памятника истории и культуры.

В 2017 году в НОВАТе открыли отремонтированный концертный зал имени Исидора Зака — там поставили бесшумные итальянские кресла.

