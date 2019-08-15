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Культура

Оперный театр отреставрируют за 360 миллионов рублей

На фасаде появится уникальная подсветка, а в зрительном зале откроют верхний ярус

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Из самых заметных предстоящих изменений — новые кресла и паркет в большом зрительном зале

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирский театр оперы и балета заказал реставрационные работы для зрительного зала — на ремонт планируют потратить больше 360 миллионов.

Документы об электронном аукционе появились на портале госзакупок. Из них следует, что работы проведут в амфитеатре, на первом и втором ярусе большого зала. 

Среди работ, которые планируют провести, — замена нескольких сотен кресел в зрительном зале, изготовленных по историческому образцу, воссоздание утраченной и реставрация повреждённой декоративной резьбы, замена паркета, ремонт системы вентиляции, постановочного освещения и других инженерных систем.

«У нас будет архитектурная подсветка снаружи, такая, какой не было ещё в городе ни на одном здании. <...> Всё будет гораздо лучше. Там много работ: есть замена некоторого оборудования в верхней и нижней механизации сцены, планируется открыть третий ярус, кое-какое оборудование будет заменено частично», — добавили в театре и отметили, что реставрационные работы направлены «на приспособление объекта культурного наследия для современного использования».

Начальная стоимость контракта достигает 360,4 миллиона рублей — это субсидия из федерального бюджета. Аукцион назначили на начало сентября, а закончить все строительные работы планируется к декабрю. Одно из главных условий — подрядчик должен иметь разрешение на проведение работ по сохранению памятника истории и культуры. 

В 2017 году в НОВАТе открыли отремонтированный концертный зал имени Исидора Зака — там поставили бесшумные итальянские кресла.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Фанат
    15 авг 2019 в 16:52

    Да сколько можно ..деньги пилить

    15 авг 2019 в 16:55

    шо, опять?

    Шкаff
    15 авг 2019 в 17:00

    Так вроде ж недавно Кехман реставрировал... Шо, опять???