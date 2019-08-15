Разрушенное граффити с Николаем II вернут на стену около Дома офицеров

Стелу подготовили к восстановлению граффити
Фото: Густаво Зырянов / НГС
В сквере между домами на Красном проспекте, 63 и 59 в центре Новосибирска начали восстанавливать стелу, посвящённую имератору Николаю II. Её разрушило рухнувшее в середине июня дерево.
Восстанавливает стелу областное отделение общества «Двуглавый орёл». Граффити на ней нарисовала новосибирская художница Марина Ягода.
«Такая ироническая история. Вообще-то стела была в очень плохом состоянии. <...> Укрепили стену, всю её оштукатурили, даже сделали карнизики, чтобы вода её не разрушала. Мы сделали роспись, потом ещё антивандальным покрытием покрыли. И по идее она должна была стоять очень долго. Но дерево мы не предвидели», — рассказала корреспонденту НГС Марина Ягода.
Разрушенное граффити было с «дополненной реальностью» — с помощью специального приложения на экране смартфона выводился фильм об истории Новосибирска. Его планируют полностью восстановить.
Общественники из «Двуглавого орла» в своей группе «ВКонтакте» заявили, что хотят убрать все аварийные деревья в сквере, высадить новые растения и установить скамейки с клумбами.
Марина Ягода — автор множества граффити в Новосибирске. Одна из последних её работ — «Хранительница деревянных домов».