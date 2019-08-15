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Город

Разрушенное граффити с Николаем II вернут на стену около Дома офицеров

Стену с портретом императора в июне разрушило рухнувшее дерево

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Стелу подготовили к восстановлению граффити

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В сквере между домами на Красном проспекте, 63 и 59 в центре Новосибирска начали восстанавливать стелу, посвящённую имератору Николаю II. Её разрушило рухнувшее в середине июня дерево.

Восстанавливает стелу областное отделение общества «Двуглавый орёл». Граффити на ней нарисовала новосибирская художница Марина Ягода. 

«Такая ироническая история. Вообще-то стела была в очень плохом состоянии. <...> Укрепили стену, всю её оштукатурили, даже сделали карнизики, чтобы вода её не разрушала. Мы сделали роспись, потом ещё антивандальным покрытием покрыли. И по идее она должна была стоять очень долго. Но дерево мы не предвидели», — рассказала корреспонденту НГС Марина Ягода. 

Так стела выглядела после того, как на неё рухнуло дерево

Так стела выглядела после того, как на неё рухнуло дерево

Разрушенное граффити было с «дополненной реальностью» — с помощью специального приложения на экране смартфона выводился фильм об истории Новосибирска. Его планируют полностью восстановить. 

Но теперь стену восстановили — на ней опять будет император. На фото — вид сквера до разрушений&nbsp;

Но теперь стену восстановили — на ней опять будет император. На фото — вид сквера до разрушений 

Общественники из «Двуглавого орла» в своей группе «ВКонтакте» заявили, что хотят убрать все аварийные деревья в сквере, высадить новые растения и установить скамейки с клумбами.

Марина Ягода — автор множества граффити в Новосибирске. Одна из последних её работ — «Хранительница деревянных домов».

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    КОММЕНТАРИИ (29)

    Старушенция
    15 авг 2019 в 15:31

    Зачем!!!
    Сама природа против, не идите ей наперекор!
    Кстати, могли бы заборчик подправить, стоит косо-криво. А императора - к себе на участок!

    Фото пользователя
    15 авг 2019 в 15:49

    Мы его уже свергали этого мироеда лет сто назад. Можем повторить.

    Фото пользователя
    15 авг 2019 в 15:39

    На стелле не хватает ещё одной даты: 09.01.1905года.