Разрушенное граффити с Николаем II вернут на стену около Дома офицеров

В сквере между домами на Красном проспекте, 63 и 59 в центре Новосибирска начали восстанавливать стелу, посвящённую имератору Николаю II. Её разрушило рухнувшее в середине июня дерево.

Восстанавливает стелу областное отделение общества «Двуглавый орёл». Граффити на ней нарисовала новосибирская художница Марина Ягода.

«Такая ироническая история. Вообще-то стела была в очень плохом состоянии. <...> Укрепили стену, всю её оштукатурили, даже сделали карнизики, чтобы вода её не разрушала. Мы сделали роспись, потом ещё антивандальным покрытием покрыли. И по идее она должна была стоять очень долго. Но дерево мы не предвидели», — рассказала корреспонденту НГС Марина Ягода.

