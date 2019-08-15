Битва за Марли: новосибирцы отправились спасать знаменитого ретривера — хозяину пришлось его прятать

Вечером 13 августа «Сообщество Академгородка» во «ВКонтакте» опубликовало фотографии бродящего по Центральному пляжу золотистого ретривера — на его задней лапе была рана, а оголённая кожа выглядела воспалённой. В тот же вечер подписчики группы решили спасти животное. Многие знали историю собаки: пёс по кличке Марли много лет живёт на лодочной станции у Обского моря, где работает его хозяин.

Участники «Сообщества Академгородка» решили забрать с лодочной станции у Новосибирского водохранилища ретривера, который показался им больным, и вылечить. Хозяин собаки, спасатель Владислав Сороченко заявил, что собака не больна и он сам заботится о ней.

На следующий день новосибирцы попытались вызволить Марли и отвезти его к ветеринару, однако хозяин увёз его домой.



«Диалога пока нет. Хозяин собаки, в принципе, не шёл на контакт с людьми, которые на протяжении 5 лет приходили к нему с просьбой отдать собаку. Последние дни с такой шумихой, он разговаривать совсем не хочет, пытаемся уговорить съездить до ветеринара. Он говорит, что всё хорошо, рана заживает, и просит, чтобы их оставили в покое. Мы предлагаем ему перечислить деньги, он покажет собаку ветеринару и скинет нам заключение, чтобы все успокоились», — рассказали одна из жительниц Академгородка, которая добивается, чтобы собаку показали ветврачу.

Хозяин Марли Владислав Сороченко — начальник поста «Южный» муниципальной аварийно-спасательной службы. Он каждый день работает на Центральном пляже и, по его словам, всегда берёт Марли на работу, чтобы пёс мог целый день гулять и плавать, а на территории поста для собаки построили вольер.

«Марли дома, на небольшом лечении. На лапе не рана, это я выстриг. Недавно его покусали насекомые, мы его пролечили. На том месте был гнойничок, а он такой чесун — расчесал место укуса. Пришлось состричь шерсть с очага, чтоб посыпать банеоцином. Я его вожу на работу и с работы на машине, утром рано приеду и выпускаю его на станции. Это такая порода, им нужно купаться, они начинают хромать, если мало двигаются. Я не отрицаю, что она давно на самовыгуле рядом со станцией. Я свищу ему — он приходит. Он побежал купаться, извалялся в песке, такой чумазый пошёл по своим делам. Марли уже 9 лет, я давно его так с собой беру везде, собака живёт в квартире. На станции у него есть вольер, если я уезжаю и взять не могу, то сотрудники кормят его, выпускают гулять. Мне уже командир звонит, я говорю, что пусть ко мне придут на работу, я готов показать собаку, документы на него», — рассказал корреспонденту НГС Владислав Сороченко.