Фура легла на бок после ДТП на Чуйском тракте

Появилось видео с места аварии. Выглядит страшно.
vk.com/autoberdsk
«Крупная авария. Дорога полностью перекрыта. Фура перевернулась и зацепила автомобили», — коротко описал ситуацию один из очевидцев последствий аварии.
Авария случилась в Искитимском районе области
Днём 15 августа в Искитимском районе Новосибирской области случилось тройное ДТП — из-за аварии на трассе Р-256 образовалась пробка.
Авария случилась недалеко от поворота в деревню Бурмистрово. После аварии из перевернувшегося длинномера выпал груз, загородивший проезжую часть. Кроме большегруза в ДТП, по предварительной информации, сошлись легковой автомобиль и автокран.
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Появилось видео с места аварии. Выглядит страшно.
vk.com/autoberdsk
«Крупная авария. Дорога полностью перекрыта. Фура перевернулась и зацепила автомобили», — коротко описал ситуацию один из очевидцев последствий аварии.
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Что там у нас? Это же прулька, да?