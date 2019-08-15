Фура легла на бок после ДТП на Чуйском тракте

Днём 15 августа в Искитимском районе Новосибирской области случилось тройное ДТП — из-за аварии на трассе Р-256 образовалась пробка.



Авария случилась недалеко от поворота в деревню Бурмистрово. После аварии из перевернувшегося длинномера выпал груз, загородивший проезжую часть. Кроме большегруза в ДТП, по предварительной информации, сошлись легковой автомобиль и автокран.



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