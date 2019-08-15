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Фура легла на бок после ДТП на Чуйском тракте

Авария случилась в Искитимском районе области

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Очевидцы рассказали, что перевернувшаяся фура задела несколько автомобилей

Днём 15 августа в Искитимском районе Новосибирской области случилось тройное ДТП — из-за аварии на трассе Р-256 образовалась пробка. 

Авария случилась недалеко от поворота в деревню Бурмистрово. После аварии из перевернувшегося длинномера выпал груз, загородивший проезжую часть. Кроме большегруза в ДТП, по предварительной информации, сошлись легковой автомобиль и автокран. 

Если вы стали очевидцем этого происшествия, находитесь на месте событий или успели снять фото и видео с места событий, присылайте нам свои фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Появилось видео с места аварии. Выглядит страшно. 

vk.com/autoberdsk

«Крупная авария. Дорога полностью перекрыта. Фура перевернулась и зацепила автомобили», — коротко описал ситуацию один из очевидцев последствий аварии. 

Из-за аварии собрался глухой затор в обе стороны движения

Из-за аварии собрался глухой затор в обе стороны движения

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Qwerty
    15 авг 2019 в 14:27

    Что там у нас? Это же прулька, да?