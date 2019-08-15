Крупное ДТП блокировало движение по трассе Новосибирск — Барнаул

Информация об аварии появилась в социальных сетях около 14:00. По информации очевидцев в социальных сетях, в аварии сошлись легковой автомобиль, автокран и длинномер.

Прицеп фуры перевернулся, рассыпав груз по дороге. Сейчас движение по трассе заблокировано в обоих направлениях. «Крупная авария. Дорога полностью перекрыта. Фура перевернулась и зацепила автомобили», — коротко описал ситуацию один из очевидцев последствий аварии.

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Редакция НГС ведёт онлайн-трансляцию, в которой сообщает обо всех подробностях происшествия.