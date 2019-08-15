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Происшествия

Крупное ДТП блокировало движение по трассе Новосибирск — Барнаул

Авария случилась в Искитимском районе области

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По информации очевидцев, фура перевернулась на автодороге и зацепила еще несколько автомобилей

Фото: скриншот видео

Днём, 15 августа, в Искитимском районе Новосибирской области случилось тройное ДТП — из-за аварии на трассе Р-256 образовалась пробка.

Информация об аварии появилась в социальных сетях около 14:00. По информации очевидцев в социальных сетях, в аварии сошлись легковой автомобиль, автокран и длинномер. 

vk.com/autoberdsk

Прицеп фуры перевернулся, рассыпав груз по дороге. Сейчас движение по трассе заблокировано в обоих направлениях.

«Крупная авария. Дорога полностью перекрыта. Фура перевернулась и зацепила автомобили», — коротко описал ситуацию один из очевидцев последствий аварии. 

Если вы стали очевидцем этой аварии, находитесь на месте событий или успели снять фото и видео с места событий, присылайте нам свои фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Редакция НГС ведёт онлайн-трансляцию, в которой сообщает обо всех подробностях происшествия. 

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