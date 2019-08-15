Автобус сбил подростка на переходе у «Берёзовой рощи»

Сегодня днём, 15 августа, в Дзержинском районе Новосибирска 16-летний подросток попал под автобус на пешеходном переходе.

«На проспекте Дзержинского на пешеходном переходе возле "Берёзовой рощи" автобус сбил ребёнка. Автобус стоит в третьей полосе. На месте работают скорая и полиция», — написал в редакцию читатель.

В ГИБДД Новосибирска сообщили, что авария произошла примерно в 12:47.

«Водитель 1967 года рождения (52 года. — Прим. ред.) двигался на автобусе НЕФАЗ 6-го маршрута со стороны улицы Трикотажной в сторону улицы Кошурникова. В пути следования в зоне действия пешеходного перехода совершил наезд на пешехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков.