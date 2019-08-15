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Автобус сбил подростка на переходе у «Берёзовой рощи»

Мальчика увезли в больницу

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Авария случилась недалеко от парка «Березовая роща»

Фото: Владислав Савченков

Сегодня днём, 15 августа, в Дзержинском районе Новосибирска 16-летний подросток попал под автобус на пешеходном переходе. 

«На проспекте Дзержинского на пешеходном переходе возле "Берёзовой рощи" автобус сбил ребёнка. Автобус стоит в третьей полосе. На месте работают скорая и полиция», — написал в редакцию читатель.

В ГИБДД Новосибирска сообщили, что авария произошла примерно в 12:47.

«Водитель 1967 года рождения (52 года. — Прим. ред.) двигался на автобусе НЕФАЗ 6-го маршрута со стороны улицы Трикотажной в сторону улицы Кошурникова. В пути следования в зоне действия пешеходного перехода совершил наезд на пешехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков.

По информации Савченкова, пострадавшему 16 лет, он с ушибами доставлен в больницу.

ДТП случилось на пешеходном переходе

ДТП случилось на пешеходном переходе

Ребёнок попал под автобус маршрута <nobr class="_">№&nbsp;6</nobr>

Ребёнок попал под автобус маршрута № 6

Сегодня утром другое ДТП с автобусом парализовало движение на площади Труда.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

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    15 авг 2019 в 14:05

    Ну, ладно водитель автобуса, мог не заметить пешехода. Но как пешеход (переходя три полосы) мог не заметить автобуса?!! Он же большой, железный, его нельзя проигнорировать!

    Вовчик1955
    15 авг 2019 в 14:14

    100%пацан сам виноват

    Вовчик1955
    15 авг 2019 в 14:17

    Водитель 100%прав