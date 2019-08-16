Тепло и сыро: в выходные Новосибирск зальёт летними дождями

«Мы всё-таки попадаем в зону непосредственной такой циклонической циркуляции, то есть вихря с развитой облачностью и с фронтальными разделами, поэтому погода будет несколько меняться. Мы ждём в ближайшие сутки ливневые грозовые дожди разной интенсивности с порывистым ветром при грозах до 15 метров в секунду», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

В ближайшие двое суток Новосибирскую область ждёт тёплая, но сырая погода — дожди прекратятся только днём в воскресенье.

Согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, дожди в отдельных районах Новосибирской области продолжатся и в выходные.



Маловероятны осадки только днём в воскресенье, 18 августа, сообщил Ренад Ягудин.



В целом, по его словам, погода в регионе в конце недели будет умеренно тёплой: рекордной жары синоптики не ждут. Температура будет держаться примерно на одном уровне: по ночам +9…+15 градусов, днём — в пределах +22…+27.



Как следует из прогноза, размещённого на сайте Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске сегодня днём будет +22…+24 градуса. Местами пройдут небольшие дожди и прогремят грозы.

В субботу, 17 августа, ночная температура в городе будет +13…+15 градусов, дневная — на уровне +23…+25. Также синоптики прогнозируют небольшой дождь и грозу в отдельных районах.

В воскресенье, 18 августа, ночью в Новосибирске ожидается +12…+14 градусов, местами всё так же возможны небольшой дождь и гроза. Днём в городе уже будет без осадков, а воздух прогреется до +24…+26 градусов.

На этой неделе в Новосибирске второй раз за год начали цвести черёмуха и сирень. Как пояснил директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков, повторное цветение стало следствием холодной весны.