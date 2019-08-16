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Лето

Тепло и сыро: в выходные Новосибирск зальёт летними дождями

Порывы ветра во время грозы будут достигать 15 метров в секунду

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Дожди в Новосибирской области будут лить больше двух суток

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В ближайшие двое суток Новосибирскую область ждёт тёплая, но сырая погода — дожди прекратятся только днём в воскресенье.

«Мы всё-таки попадаем в зону непосредственной такой циклонической циркуляции, то есть вихря с развитой облачностью и с фронтальными разделами, поэтому погода будет несколько меняться. Мы ждём в ближайшие сутки ливневые грозовые дожди разной интенсивности с порывистым ветром при грозах до 15 метров в секунду», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, дожди в отдельных районах Новосибирской области продолжатся и в выходные.

Маловероятны осадки только днём в воскресенье, 18 августа, сообщил Ренад Ягудин.

В целом, по его словам, погода в регионе в конце недели будет умеренно тёплой: рекордной жары синоптики не ждут. Температура будет держаться примерно на одном уровне: по ночам +9…+15 градусов, днём — в пределах +22…+27.

Как следует из прогноза, размещённого на сайте Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске сегодня днём будет +22…+24 градуса. Местами пройдут небольшие дожди и прогремят грозы. 

В субботу, 17 августа, ночная температура в городе будет +13…+15 градусов, дневная — на уровне +23…+25. Также синоптики прогнозируют небольшой дождь и грозу в отдельных районах. 

В воскресенье, 18 августа, ночью в Новосибирске ожидается +12…+14 градусов, местами всё так же возможны небольшой дождь и гроза. Днём в городе уже будет без осадков, а воздух прогреется до +24…+26 градусов.

На этой неделе в Новосибирске второй раз за год начали цвести черёмуха и сирень. Как пояснил директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков, повторное цветение стало следствием холодной весны.

Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Прощай лето
    16 авг 2019 в 08:25

    Прощай лето на 9 месяцев, все теплых деньков осталось по пальцам пересчитать, холодный климат всего 3 месяца теплоты, а остальные в Сибири ветра, дожди , снега и холода

    Фото пользователя
    16 авг 2019 в 07:53

    Коллеги, знаете, что самое важное во время прыжков через лужи, которые в большом количестве разливаются по Новосибирску при любом дожде? - Вовремя подхватить смартфон, летящий рядом с карманом!

    Фото пользователя
    16 авг 2019 в 07:34

    Вот-бы зимними даждями...