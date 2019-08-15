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Самолет сел в поле

Двигатели гудели, люди кричали: видео аварийной посадки самолета в кукурузном поле

На борту судна А321 «Уральских авиалиний» было 234 человека, выжили все

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Самолет сел в 6:40 по московскому времени

Фото: Ольга Шаврова / vk.com/otpechatok_teni

Один из пассажиров снял момент, когда самолет А321 экстренно садился в кукурузном поле. Его публикует Baza. На кадрах видно, как в салоне всё трясется, слышно, что двигатели работают с перебоями. Самолет быстро снижается и жестко садится на траву. На последних секундах слышно, как люди начинают кричать и суетиться.

41 секунда жёсткой посадки самолета «Уральских авиалиний»

ЧП произошло сегодня утром в подмосковном городе Раменское: самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку через пару минут после взлета. По предварительным данным, в двигатель залетели чайки. На борту находились 226 пассажиров, вместе с экипажем — 234 человека. Пострадали десять человек, в том числе четверо детей. Никто из них не получил серьезных травм.

Самолет посадил пилот, КВС Дамир Юсупов. Он же руководил первичной эвакуацией людей по кукурузному полю. Мы следим за случившимся в онлайн-трансляции.

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ТЕГИ

жесткая посадка«Уральские авиалинии»аварийная посадка самолета

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    КОММЕНТАРИИ (32)

    15 авг 2019 в 13:37

    Пилоты большие профессионалы, мастера своего дела.
    Столько жизней спасли.

    789456
    15 авг 2019 в 13:37

    Чет прям не до конца всё снял, и качество не оч, наверное смартфон простенький китайской.

    15 авг 2019 в 13:55

    вот этого человека и нужно называть Героем, он реально спас людей...