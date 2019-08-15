Двигатели гудели, люди кричали: видео аварийной посадки самолета в кукурузном поле

Один из пассажиров снял момент, когда самолет А321 экстренно садился в кукурузном поле. Его публикует Baza. На кадрах видно, как в салоне всё трясется, слышно, что двигатели работают с перебоями. Самолет быстро снижается и жестко садится на траву. На последних секундах слышно, как люди начинают кричать и суетиться.



41 секунда жёсткой посадки самолета «Уральских авиалиний» Видео: Baza / t.me/bazabazon

ЧП произошло сегодня утром в подмосковном городе Раменское: самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку через пару минут после взлета. По предварительным данным, в двигатель залетели чайки. На борту находились 226 пассажиров, вместе с экипажем — 234 человека. Пострадали десять человек, в том числе четверо детей. Никто из них не получил серьезных травм.

