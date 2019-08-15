В театр «Красный факел» пришли пять новых актёров

Сегодня, 15 августа, театр «Красный факел» представил актёров и актрис, а также объявил, что двое человек ушли из труппы. «Труппа театра "Красный факел" пополнилась пятью новыми артистами. Двое — из Городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, двое — из Норильского заполярного театра им. Вл. Маяковского, одна выпускница Новосибирского театрального института», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе театра. Выпускницу НГТИ зовут Луиза Русанова, она училась на курсе у Сергея Афанасьева.

Из Норильска перебрались Юлия Новикова и Денис Ганин. Денис Ганин окончил Омский государственный университет в 2004 году, после этого работал в театрах Омска, а с 2009 года — в Норильске. Он номинант Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска — 2017» (за создание образа Астрова в спектакле «Дядя Ваня» Норильского Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского). Неоднократный номинант и лауреат краевого фестиваля «Театральная весна». Юлия Новикова окончила с отличием Красноярскую государственную академию музыки и театра в 2008 году. Она лауреат краевого фестиваля «Театральная весна».

Директор театра «Красный факел» Александр Кулябин и Луиза Русанова, выпускница этого года Фото: Густаво Зырянов / НГС

Актеры, которые перешли из театра Афанасьева — это Денис Казанцев и Андрей Яковлев.

Денис Казанцев играл в театре Афанасьева с 2016 года Фото: Густаво Зырянов / НГС

До того как переехать в Новосибирск, Денис Казанцев с 1995 по 2016 год играл в Театре для детей и молодежи в Кемерово, с 2007 по 2016 год был артистом Литературного театра «Слово» в Кемерово. Он также преподавал актёрское мастерство в Колледже культуры и искусств в Кемеровском государственном институте культуры и искусств. За годы работы в Кемерово стал лауреатом Национальной театральной премии «Арлекин», Международного театрального фестиваля «В кругу семьи».

Андрей Яковлев играл в театре Афанасьева с 2008 года Фото: Густаво Зырянов / НГС

Андрей Яковлев — неоднократный лауреат Новосибирского фестиваля-премии «Парадиз», премии Новосибирского отделения СТД, лауреат фестиваля «Волжские театральные сезоны», лауреат премии имени Владлена Бирюкова, лауреат Межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит». «Новосибирские театралы хорошо знают и любят его работы в спектаклях "Ханума", "Унтиловск", "Вишнёвый сад", "Ревизор", "Утиная охота". Режиссер Александр Баргман (Санкт-Петербург) после работы с Андреем над спектаклем Торнтона Уайлдера "Наш городок" назвал его мечтой любого режиссёра», — сообщает пресс-служба театра. Кроме того, в театре рассказали, что двое артистов покинули труппу — это Линда Ахметзянова и Георгий Болонев, который получил приглашение на съемки в кино. Ближайшее мероприятие для зрителей состоится в Красном факеле уже 20 августа: это будет «превью нового сезона». В этот день зрители смогут посмотреть репетицию нового спектакля «Раздражение». В спектакле объединены две одноактных пьесы: «Раздражение» Сэма Бобрика и «Я жду тебя, любимый...» Дарио Фо и Франки Раме. Вход на мероприятие по билетам на спектакли нового сезона.