Зима всё ближе: из Новосибирска начали улетать птицы

Из Новосибирска начали улетать птицы — одними из первых в полёт на юг отправились стрижи, а вслед за ними потянулись и мелкие насекомоядные птички камышовки.

Как рассказала корреспонденту НГС кандидат биологических наук, руководитель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер, основной пик отлётов птиц на юг уже начался, и продлится он до середины октября.

«Сейчас идёт пролёт куликов. Птицы уже не сидят на месте, беспокоятся. Это могут заметить те, у кого есть в клетках насекомоядные певички. Чуть позже и зерноядные почувствуют потребность в перелёте, они будут в стаи собираться. А насекомояды летят в основном по одиночке. Кулики на отмелях образуют скопления на отдыхе. В ясную погоду после ненастья могут лететь на юг и хищные птицы, в скоплениях», — рассказала Елена Шнайдер.