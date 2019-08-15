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Лето

Зима всё ближе: из Новосибирска начали улетать птицы

Основной пик миграции птиц на юг уже начался — он будет идти до октября

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Основной пик миграции птиц уже начался 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Из Новосибирска начали улетать птицы — одними из первых в полёт на юг отправились стрижи, а вслед за ними потянулись и мелкие насекомоядные птички камышовки.

Как рассказала корреспонденту НГС кандидат биологических наук, руководитель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер, основной пик отлётов птиц на юг уже начался, и продлится он до середины октября.

«Сейчас идёт пролёт куликов. Птицы уже не сидят на месте, беспокоятся. Это могут заметить те, у кого есть в клетках насекомоядные певички. Чуть позже и зерноядные почувствуют потребность в перелёте, они будут в стаи собираться. А насекомояды летят в основном по одиночке. Кулики на отмелях образуют скопления на отдыхе. В ясную погоду после ненастья могут лететь на юг и хищные птицы, в скоплениях», — рассказала Елена Шнайдер.

По её словам, многие птицы улетают ночами и большинство горожан этого не замечают.

«Хорошо заметные вилы пока, кроме стрижей, не пошли. В начале сентября улетят коршуны», — добавила Елена Шнайдер.

А недавно рядом с Новосибирском появились маленькие журавли, которые зимуют в Африке — красавки попали на фото недалеко от Искитима.

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    КОММЕНТАРИИ (29)

    Qwerty
    15 авг 2019 в 14:47

    Эх тоже бы улететь из этой страны...

    Фото пользователя
    15 авг 2019 в 14:54

    Я их понимаю.

    Фото пользователя
    15 авг 2019 в 15:06

    путина и локтя уже упомянули в комментариях?