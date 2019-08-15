Новосибирский фотограф устроил фотосессию с обнажёнными ведьмами

Новосибирский фотограф Сергей Суховей опубликовал несколько новых работ из серии «Ведьмы» — главная задумка сессии, по словам автора, показать внутреннюю женскую силу. Все снимки сделаны в окрестностях Новосибирска.

Фотографии Сергей Суховей публикует на своих страницах в социальных сетях. Первая работа серии появилась 8 июля. Коллекция постоянно пополняется новыми снимками.

«Я даже не понял, как ко мне пришла такая идея. До этого у меня была серия "Амазонки", а это — дальнейшее развитие творческого пути. Амазонки — это о красоте и силе, а ведьмы — о внутренней силе. Как говорится, в каждой женщине живёт ведьма. Они обладают силой, зачастую они направляют мужчин, заставляют делать какие-то поступки, вплоть до манипуляции», — рассказал корреспонденту НГС Сергей Суховей.

В своих работах Сергей Суховей показывает мудрость, хитрость и сексуальность женщин

«Эта серия именно об этой составляющей женской сути, которая проявляется в какой-то мудрости, знании, хитрости и сексуальности как неотъемлемой части этого всего. Серия не закончена, она длится. Это очень ёмкая тема, в которой есть большой простор для реализации», — добавил фотограф.

Фотограф рассказывает, что старается не использовать внешние атрибуты для раскрытия темы

«Главная идея — это показать женскую красоту, силу, ум, связь с природой. Показать не за счёт внешних атрибутов», — рассказал фотограф.



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