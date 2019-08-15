Сотни домов на левом берегу останутся без горячей воды до конца лета

В мэрии попросили водителей быть осторожнее, так как теплотрассы часто проходят под дорогами, а во время гидравлических испытаний могут случиться порывы
Фото: Елена Громкова / НГС
Сотни домов в Кировском и Ленинском районах Новосибирска останутся без горячей воды до конца августа из-за гидравлических испытаний на теплотрассах.
С 19 августа «Сибирская генерирующая компания» будет испытывать на плотность и прочность тепловые сети по зоне ТЭЦ-2 — на Ленинском, Обском и Восточном выводах, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
По её информации, температура горячей воды в сети понизится уже вечером в субботу, 17 августа, а с начала следующей недели начнутся отключения. Они продлятся с 19 по 30 августа и затронут дома на улицах Планировочной, Котовского (от Пермитина до Станиславского), на Ватутина, Горском жилмассиве, улицах Стартовой, Космической, Пермитина, Выставочной, Блюхера, на проспекте Карла Маркса, улицах Геодезической, Новогодней, Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до улицы Ватутина), в жилых комплексах «Ясный Берег», «Восточный», «Венеция», «Панорама», на улицах 1-й и 2-й Чулымской.
«Сети будут испытывать в круглосуточном режиме повышенным давлением для выявления ослабленных участков трубопроводов. При этом возможны размывы грунта и выход воды на поверхность», — предупредили в пресс-центре мэрии.
В мэрии добавили, что во время испытаний водителям стоит быть осторожнее, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под дорогами.
«Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнётся по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов», — передали в мэрии.
Ранее стало известно, что «Сибирская генерирующая компания» запланировала на 2020 год ремонт теплотрассы, проложенной в теле Коммунального моста. По этим трубам через Обь идёт тепло к тысяче зданий на правом берегу.