15 августа четверг
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 65.20
eur 72.90

Темы

СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 65.20
eur 72.90

Все новости

Все новости
Мой дом
Отопительный сезон 2018/2019

Сотни домов на левом берегу останутся без горячей воды до конца лета

Вода в кране начнёт остывать уже в выходные

Поделиться

4 462
18 Обсудить

В мэрии попросили водителей быть осторожнее, так как теплотрассы часто проходят под дорогами, а во время гидравлических испытаний могут случиться порывы

Фото: Елена Громкова / НГС

Сотни домов в Кировском и Ленинском районах Новосибирска останутся без горячей воды до конца августа из-за гидравлических испытаний на теплотрассах.

С 19 августа «Сибирская генерирующая компания» будет испытывать на плотность и прочность тепловые сети по зоне ТЭЦ-2 — на Ленинском, Обском и Восточном выводах, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По её информации, температура горячей воды в сети понизится уже вечером в субботу, 17 августа, а с начала следующей недели начнутся отключения. Они продлятся с 19 по 30 августа и затронут дома на улицах Планировочной, Котовского (от Пермитина до Станиславского), на Ватутина, Горском жилмассиве, улицах Стартовой, Космической, Пермитина, Выставочной, Блюхера, на проспекте Карла Маркса, улицах Геодезической, Новогодней, Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до улицы Ватутина), в жилых комплексах «Ясный Берег», «Восточный», «Венеция», «Панорама», на улицах 1-й и 2-й Чулымской.

«Сети будут испытывать в круглосуточном режиме повышенным давлением для выявления ослабленных участков трубопроводов. При этом возможны размывы грунта и выход воды на поверхность», — предупредили в пресс-центре мэрии.

В мэрии добавили, что во время испытаний водителям стоит быть осторожнее, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под дорогами.

«Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнётся по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов», — передали в мэрии.

Ранее стало известно, что «Сибирская генерирующая компания» запланировала на 2020 год ремонт теплотрассы, проложенной в теле Коммунального моста. По этим трубам через Обь идёт тепло к тысяче зданий на правом берегу.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

график отключения горячей водыСГК

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Предложение дня

    Все предложения

    КОММЕНТАРИИ (18)

    Qwerty
    15 авг 2019 в 12:48

    Зачем нам новости о какой то деревне? Левый берег хоть полностью отключайте от водоснабжения. Никому не интересно что там происходит.

    Фото пользователя
    15 авг 2019 в 12:29

    Так испытывали ведь уже в мае или начале июня, еще раз что ли?

    Фото пользователя
    15 авг 2019 в 12:52

    Да воопще пофиг