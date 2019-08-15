Сотни домов на левом берегу останутся без горячей воды до конца лета

Сотни домов в Кировском и Ленинском районах Новосибирска останутся без горячей воды до конца августа из-за гидравлических испытаний на теплотрассах.



С 19 августа «Сибирская генерирующая компания» будет испытывать на плотность и прочность тепловые сети по зоне ТЭЦ-2 — на Ленинском, Обском и Восточном выводах, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



По её информации, температура горячей воды в сети понизится уже вечером в субботу, 17 августа, а с начала следующей недели начнутся отключения. Они продлятся с 19 по 30 августа и затронут дома на улицах Планировочной, Котовского (от Пермитина до Станиславского), на Ватутина, Горском жилмассиве, улицах Стартовой, Космической, Пермитина, Выставочной, Блюхера, на проспекте Карла Маркса, улицах Геодезической, Новогодней, Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до улицы Ватутина), в жилых комплексах «Ясный Берег», «Восточный», «Венеция», «Панорама», на улицах 1-й и 2-й Чулымской.

