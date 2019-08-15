ХК «Сибирь» рассталась с нападающим из Канады

Джордан Карон играл в «Сибири» под номером 68 — с его уходом в новосибирском клубе осталось только пять легионеров
Фото: hcsibir.ru
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расстался с одним из легионеров — канадским форвардом Джорданом Кароном.
«Хоккейный клуб "Сибирь" и нападающий Джордан Карон расторгли контракт по соглашению сторон. Таким образом, в составе "Сибири" осталось пять легионеров, что по регламенту КХЛ является разрешенным лимитом на матч», — сообщили в пресс-службе новосибирского клуба.
28-летний Джоржан Карон пополнил состав «Сибири» осенью 2018 года — тогда новосибирский клуб заключил с легионером двухлетний контракт. На тот момент на счету игрока было 282 матча в Американской хоккейной лиге, 157 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и девять — в розыгрыше Кубка Стэнли.
Играя в составе «Сибири», Джордан Карон своими голами помог новосибирскому клубу одержать победу над ярославским «Локомотивом» 18 декабря, над хабаровским «Амуром» 22 января и над астанинским «Барысом» 29 января.