ХК «Сибирь» рассталась с нападающим из Канады

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расстался с одним из легионеров — канадским форвардом Джорданом Кароном.



«Хоккейный клуб "Сибирь" и нападающий Джордан Карон расторгли контракт по соглашению сторон. Таким образом, в составе "Сибири" осталось пять легионеров, что по регламенту КХЛ является разрешенным лимитом на матч», — сообщили в пресс-службе новосибирского клуба.

28-летний Джоржан Карон пополнил состав «Сибири» осенью 2018 года — тогда новосибирский клуб заключил с легионером двухлетний контракт. На тот момент на счету игрока было 282 матча в Американской хоккейной лиге, 157 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и девять — в розыгрыше Кубка Стэнли.