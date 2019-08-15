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ХК «Сибирь» рассталась с нападающим из Канады

После ухода Джордана Карона в новосибирском клубе осталось пять легионеров

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Джордан Карон играл в «Сибири» под номером 68 — с его уходом в новосибирском клубе осталось только пять легионеров 

Фото: hcsibir.ru

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расстался с одним из легионеров — канадским форвардом Джорданом Кароном.

«Хоккейный клуб "Сибирь" и нападающий Джордан Карон расторгли контракт по соглашению сторон. Таким образом, в составе "Сибири" осталось пять легионеров, что по регламенту КХЛ является разрешенным лимитом на матч», — сообщили в пресс-службе новосибирского клуба.

28-летний Джоржан Карон пополнил состав «Сибири» осенью 2018 года — тогда новосибирский клуб заключил с легионером двухлетний контракт. На тот момент на счету игрока было 282 матча в Американской хоккейной лиге, 157 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и девять — в розыгрыше Кубка Стэнли.

Играя в составе «Сибири», Джордан Карон своими голами помог новосибирскому клубу одержать победу над ярославским «Локомотивом» 18 декабрянад хабаровским «Амуром» 22 января и над астанинским «Барысом» 29 января.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    15 авг 2019 в 11:43

    Антиресна, а чо ни пандравилося? Любапытна-а-а.

    Фото пользователя
    15 авг 2019 в 11:43

    Всегда говорил, что гнать надо было этого лодыря...