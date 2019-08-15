Семеро новосибирцев за 8 часов убрали свалку около Заельцовского парка

Собранный мусор отправили на легальный полигон
Фото: Илья Сазонов
Семь новосибирцев — участников общественного проекта «Зелёная дружина» — восемь часов потратили на то, чтобы очистить местность рядом с Заельцовским парком. Недалеко от этого места находится один из диких пляжей, на берегу которого любят отдыхать горожане.
Участники приехали на место около полудня 13 августа, и уже около 21:00 того же дня уехал КАМАЗ, полностью нагруженный собранным мусором.
«В чем заключалась сложность: в том, что мусор был смешан со строительным мусором — обычные отходы были смешаны со строительным мусором. И несколько раз было видно, что свалку уже поджигали, нам ещё пришлось разобрать там целый пласт горелых отходов. Такое очень, на самом деле, вредное место достаточно — мы даже пожалели, что не взяли с собой маски, потому что было много пепла, золы», — рассказал корреспонденту НГС руководитель проекта Илья Сазонов.
«Мы разобрали данную территорию, в окрестностях мы также прибрались. КАМАЗ мы за свой счёт заказали и вывезли 150 мешков, даже больше. <…> Нас было семь человек на этой акции», — уточнил Сазонов.
Часть мусора при этом участники проекта рассортировали — разложили в разные пакеты пластик, стекло.
Илья Сазонов добавил, что строительный мусор вывезти не удалось, так как для этого требуется спецтехника. Кроме того, в 20 метрах от места уборки есть ещё одна свалка, где сложен только строительный мусор — камни, кирпичи, бетон, металл.
«Что-то мы попробовали прибрать, что смогли — дерево, пенопласт. И мы набрали в администрацию Заельцовского района и попросили вывезти это, соответственно, помочь нам. Насколько я знаю, вечером они приехали и забрали часть отходов строительных», — рассказывает Сазонов.
В конце мая участники проекта «Чистые игры» полтора часа собирали мусор на диком пляже возле Заельцовского парка — тогда собрали около двух десятков покрышек, а оставшийся мусор уложили в 488 мешков.