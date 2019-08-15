Семеро новосибирцев за 8 часов убрали свалку около Заельцовского парка

Семь новосибирцев — участников общественного проекта «Зелёная дружина» — восемь часов потратили на то, чтобы очистить местность рядом с Заельцовским парком. Недалеко от этого места находится один из диких пляжей, на берегу которого любят отдыхать горожане.



Участники приехали на место около полудня 13 августа, и уже около 21:00 того же дня уехал КАМАЗ, полностью нагруженный собранным мусором.

«В чем заключалась сложность: в том, что мусор был смешан со строительным мусором — обычные отходы были смешаны со строительным мусором. И несколько раз было видно, что свалку уже поджигали, нам ещё пришлось разобрать там целый пласт горелых отходов. Такое очень, на самом деле, вредное место достаточно — мы даже пожалели, что не взяли с собой маски, потому что было много пепла, золы», — рассказал корреспонденту НГС руководитель проекта Илья Сазонов.