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Семеро новосибирцев за 8 часов убрали свалку около Заельцовского парка

Мусор еле уместился в кузов КАМАЗа, но вывезти удалось не всё

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Собранный мусор отправили на легальный полигон

Фото: Илья Сазонов

Семь новосибирцев — участников общественного проекта «Зелёная дружина» — восемь часов потратили на то, чтобы очистить местность рядом с Заельцовским парком. Недалеко от этого места находится один из диких пляжей, на берегу которого любят отдыхать горожане.

Участники приехали на место около полудня 13 августа, и уже около 21:00 того же дня уехал КАМАЗ, полностью нагруженный собранным мусором.

«В чем заключалась сложность: в том, что мусор был смешан со строительным мусором — обычные отходы были смешаны со строительным мусором. И несколько раз было видно, что свалку уже поджигали, нам ещё пришлось разобрать там целый пласт горелых отходов. Такое очень, на самом деле, вредное место достаточно — мы даже пожалели, что не взяли с собой маски, потому что было много пепла, золы», — рассказал корреспонденту НГС руководитель проекта Илья Сазонов.

Местность, где проходила уборка, расположена недалеко от Заельцовского парка и дикого пляжа&nbsp;

Местность, где проходила уборка, расположена недалеко от Заельцовского парка и дикого пляжа 

«Мы разобрали данную территорию, в окрестностях мы также прибрались. КАМАЗ мы за свой счёт заказали и вывезли 150 мешков, даже больше. <…> Нас было семь человек на этой акции», — уточнил Сазонов.

Часть мусора при этом участники проекта рассортировали — разложили в разные пакеты пластик, стекло.

Илья Сазонов добавил, что строительный мусор вывезти не удалось, так как для этого требуется спецтехника. Кроме того, в 20 метрах от места уборки есть ещё одна свалка, где сложен только строительный мусор — камни, кирпичи, бетон, металл.

«Что-то мы попробовали прибрать, что смогли — дерево, пенопласт. И мы набрали в администрацию Заельцовского района и попросили вывезти это, соответственно, помочь нам. Насколько я знаю, вечером они приехали и забрали часть отходов строительных», — рассказывает Сазонов. 

Илья Сазонов уточнил, что на место уборки было решено выехать после того, как пост о свалке появился в группе Новосибирской&nbsp; службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Илья Сазонов уточнил, что на место уборки было решено выехать после того, как пост о свалке появился в группе Новосибирской  службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

На месте нашёлся и строительный мусор

На месте нашёлся и строительный мусор

Мусор разложили в 150 мешков и частично рассортировали, чтобы можно было отдать в переработку

Мусор разложили в 150 мешков и частично рассортировали, чтобы можно было отдать в переработку

Все участники уборки входят в общественный проект «Зелёная дружина»

Все участники уборки входят в общественный проект «Зелёная дружина»

В конце мая участники проекта «Чистые игры» полтора часа собирали мусор на диком пляже возле Заельцовского парка — тогда собрали около двух десятков покрышек, а оставшийся мусор уложили в 488 мешков.

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экологическая акциярека ОбьЗаельцовский парк

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    КОММЕНТАРИИ (31)

    ,,,..
    15 авг 2019 в 12:44

    Респект,!!

    поребрик
    15 авг 2019 в 12:50

    берите пример, кандидаты в мэры!

    мимопроходил
    15 авг 2019 в 12:46

    Респект и уважуха. Молодцы, чётко, умеете, могёте.