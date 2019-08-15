В клинике Мешалкина показали искусственное сердце, которое испытали на телятах

По его словам, такой транскатетерный клапан выполняет функцию насоса. Его имплантируют к левому сердечному желудочку. На фото — пластиковый прототип. Такой же, но в титановой версии уже успешно испытали на телятах. Клапан планируют широко применять для пациентов, которые нуждаются в пересадке сердца, примерно через два-три года, когда его доработают — сейчас врачи вместе с институтом вычислительной прикладной математики пытаются решить несколько проблем, включая образование тромбов в устройстве.

«Учитывая дефицит донорских органов, он присутствует не только в Новосибирске, Сибири, России, но и вообще во всей мировой практике, <...> а количество пациентов, которым требуется замена функции сердечной мышцы, достаточно большое, разработан так называемый искусственный желудочек сердца — искусственное сердце. Это вполне жизнеспособная модель. Это единственный выход для многих пациентов, которые не могут дождаться донорского сердца», — объяснил Александр Богачёв-Прокофьев и добавил, что у зарубежных аналогов «космическая цена», а стоимость новосибирского прибора будет дешевле в три-четыре раза.

Сегодня в клинике используют ещё один искусственный клапан — аортальный. Его вживляют пациентам в бедренную артерию. Операцию проводят под местной анестезией и всего за 1,5 часа.

Александр Богачёв-Прокофьев добавил, что сегодня в очереди на трансплантацию сердца в клинике Мешалкина стоят около 100 человек. Это только те, кто живёт в двух часах езды до клиники — на случай, если найдётся свободный орган, пациент должен оперативно приехать в больницу. Так, жителей отдалённых районов в очередь не включают.

