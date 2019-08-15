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Здоровье

В клинике Мешалкина показали искусственное сердце, которое испытали на телятах

Оно поможет сотням больных людей, которые ждут свободного органа для пересадки

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Пластиковый аналог искусственного сердца поможет спасти многих пациентов, которые ждут трансплантации сердца

Фото: Кирилл Шматков / НГС

Новосибирская клиника Мешалкина показала искусственный клапан, который будут вживлять в сердце пациентам с патологиями.

Об этом рассказал руководитель центра новых хирургических технологий НМИЦ имени Мешалкина Александр Богачёв-Прокофьев.

По его словам, такой транскатетерный клапан выполняет функцию насоса. Его имплантируют к левому сердечному желудочку. На фото — пластиковый прототип. Такой же, но в титановой версии уже успешно испытали на телятах. Клапан планируют широко применять для пациентов, которые нуждаются в пересадке сердца, примерно через два-три года, когда его доработают — сейчас врачи вместе с институтом вычислительной прикладной математики пытаются решить несколько проблем, включая образование тромбов в устройстве. 

«Учитывая дефицит донорских органов, он присутствует не только в Новосибирске, Сибири, России, но и вообще во всей мировой практике, <...> а количество пациентов, которым требуется замена функции сердечной мышцы, достаточно большое, разработан так называемый искусственный желудочек сердца — искусственное сердце. Это вполне жизнеспособная модель. Это единственный выход для многих пациентов, которые не могут дождаться донорского сердца», — объяснил Александр Богачёв-Прокофьев и добавил, что у зарубежных аналогов «космическая цена», а стоимость новосибирского прибора будет дешевле в три-четыре раза.

Сегодня в клинике используют ещё один искусственный клапан — аортальный. Его вживляют пациентам в бедренную артерию. Операцию проводят под местной анестезией и всего за 1,5 часа.

Александр Богачёв-Прокофьев добавил, что сегодня в очереди на трансплантацию сердца в клинике Мешалкина стоят около 100 человек. Это только те, кто живёт в двух часах езды до клиники — на случай, если найдётся свободный орган, пациент должен оперативно приехать в больницу. Так, жителей отдалённых районов в очередь не включают. 

Среди других недавних медицинских изобретений — 200-килограммовый прибор для реабилитации после инсульта, который сделали в НГТУ. 

В ближайшие несколько лет клинику Мешалкина реконструируют — федеральное правительство выделит на это почти 8 миллиардов рублей

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    С Богаткова
    15 авг 2019 в 14:22

    Тоже живу с искусственным сердцем всем норм. Планирую мозг заменить в будущем, когда мой износится

    cerb
    15 авг 2019 в 13:58

    и раз уж мешалкинцы вам башляют за пиар - печатайте всю эту ересь "на правах рекламы"..
    меньше суеты с модерированием неудобных каментов будет..

    cerb
    15 авг 2019 в 13:56

    да ни хрена оно не поможет - как не помогает их хваленая операция по "избавлению" от (лишних денег) аритмии..
    два раза делали - оба раза безрезультатно..а на первичных приемах клялись и божились, что стопудовый вариант..
    шарлатаны..на квотах!