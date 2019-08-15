ДТП с автобусом парализовало движение на площади Труда

Причиной пробки стала мелкая авария иномарки и автобуса № 79
Фото: 2Gis
Утром в четверг, 15 августа, на кольце площади Труда в Ленинском районе Новосибирска автобус
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в 11:00 скорость движения машин по улице Станиславского, Ватутина и Широкой не превышала 3 км/ч.
Причиной затора стало небольшое ДТП маршрутного автобуса с иномаркой, которые столкнулись перед железнодорожным мостом над площадью Труда.
Накануне на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска случился обрыв троллейбусных проводов — из-за этого начала собираться пробка.