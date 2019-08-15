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Дороги и транспорт

ДТП с автобусом парализовало движение на площади Труда

Из-за аварии движение остановилось на улицах Станиславского, Ватутина и Широкой

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Причиной пробки стала мелкая авария иномарки и автобуса № 79

Фото: 2Gis

Утром в четверг, 15 августа, на кольце площади Труда в Ленинском районе Новосибирска автобус № 79 столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi — из-за аварии собралась глухая пробка.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в 11:00 скорость движения машин по улице Станиславского, Ватутина и Широкой не превышала 3 км/ч.

Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч

Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч

Причиной затора стало небольшое ДТП маршрутного автобуса с иномаркой, которые столкнулись перед железнодорожным мостом над площадью Труда.


Накануне на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска случился обрыв троллейбусных проводов — из-за этого начала собираться пробка.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Это я
    15 авг 2019 в 11:23

    И я там был. Эта площадь - лакмусовая бумажка на идиота. На кольце - кто справа - тот и прав! А слева ты можешь меня хоть по встречке обходить - это ТВОИ проблемы

    Фото пользователя
    15 авг 2019 в 11:16

    Пойду выпишу лещей ведроводителям.

    Фото пользователя
    15 авг 2019 в 11:11

    Вообще по барабану.