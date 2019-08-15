В Подмосковье прямо на поле сел пассажирский самолет: при взлете в двигатели попали птицы. Онлайн

Мы связались с пассажиркой рейса Ольгой Шавровой:
— Все живы, пилот гений! Будет возможность — передайте поклон от пассажиров.
Дамир Юсупов — пилот «Уральских авиалиний», который посадил самолет. Он из Екатеринбурга.
Одна из пассажирок рейса Ольга Шаврова рассказывает, что сегодня утром у нее случился второй день рождения:
— Пилот просто спас все жизни.
Телеграм-канал 112 сообщает, что у самолета загорелся левый двигатель после попадания в него птиц, почти сразу отказал второй. Управление взял на себя Дамир Юсупов, который посадил борт.
Baza пишет, что самолет садился без шасси, несколько пассажиров получили легкие травмы.
В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области рассказали, что на место прибыли 23 единицы техники и 71 спасатель:
— По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения в 6:40 было установлено, что открытого горения нет, есть задымление правого двигателя. Был произведен осмотр салона самолета на предмет наличия людей. В 6:42 был подан ствол 1 «Б» для охлаждения двигателя и ГПС-600 на разлив топлива.
Пожарные тушили горящий двигатель.
В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что на борту находилось 226 человек, в том числе шесть детей:
— Разрушений нет, разлива топлива нет. Погибших нет. По предварительной информации, пострадавших нет.
«Уральские авиалинии» сообщают: при вылете из Жуковского произошло «многочисленное попадание птиц в двигатели самолета». Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали.
Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МЧС России, причиной экстренной посадки самолета стало то, что загорелся двигатель.
Один из пассажиров рассказывает, что сразу после взлета самолет начало трясти, запахло гарью:
— Я с самолета, который упал. Немного расскажу, что случилось. Мы взлетали из Жуковского, секунд через пять после взлета самолет начало жестко трясти, прямо очень сильно. Начали мигать лампы с правой стороны самолета, запахло гарью. Дальше самолет приземлился, все выбежали.
Пассажиры сняли видео сразу после посадки.
Если вы знаете пилотов, стюардесс, пассажиров, если сами были на борту этого самолета — свяжитесь с редакцией через почту news@corp.e1.ru, телефон (343) 379-49-10 или мессенджеры +7 909 704 57 70.
По предварительным данным, на борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Погибших нет, информация о пострадавших уточняется.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» обещали рассказать о случившемся позже.
Как сообщает телеграм-канал Baza, аварийная посадка была совершена после отказа оборудования.