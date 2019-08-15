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В Подмосковье прямо на поле сел пассажирский самолет: при взлете в двигатели попали птицы. Онлайн

Борт «Уральских авиалиний» летел из Москвы в Симферополь

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Airbus 321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил посадку прямо в поле в Раменском районе Московской области. Собираем информацию о произошедшем. Если вы были на борту или знаете что-либо о ЧП, пишите в редакцию на почту news@corp.e1.ru или звоните по телефону (343) 379-49-95, мессенджеры — +7 909 704 57 70.

Мы связались с пассажиркой рейса Ольгой Шавровой:

— Все живы, пилот гений! Будет возможность — передайте поклон от пассажиров.

Дамир Юсупов — пилот «Уральских авиалиний», который посадил самолет. Он из Екатеринбурга.

Одна из пассажирок рейса Ольга Шаврова рассказывает, что сегодня утром у нее случился второй день рождения:

— Пилот просто спас все жизни.

Телеграм-канал 112 сообщает, что у самолета загорелся левый двигатель после попадания в него птиц, почти сразу отказал второй. Управление взял на себя Дамир Юсупов, который посадил борт.

Baza пишет, что самолет садился без шасси, несколько пассажиров получили легкие травмы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области рассказали, что на место прибыли 23 единицы техники и 71 спасатель:

— По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения в 6:40 было установлено, что открытого горения нет, есть задымление правого двигателя. Был произведен осмотр салона самолета на предмет наличия людей. В 6:42 был подан ствол 1 «Б» для охлаждения двигателя и ГПС-600 на разлив топлива.

Пожарные тушили горящий двигатель.

В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что на борту находилось 226 человек, в том числе шесть детей:

— Разрушений нет, разлива топлива нет. Погибших нет. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Уральские авиалинии» сообщают: при вылете из Жуковского произошло «многочисленное попадание птиц в двигатели самолета». Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МЧС России, причиной экстренной посадки самолета стало то, что загорелся двигатель.

Один из пассажиров рассказывает, что сразу после взлета самолет начало трясти, запахло гарью:

— Я с самолета, который упал. Немного расскажу, что случилось. Мы взлетали из Жуковского, секунд через пять после взлета самолет начало жестко трясти, прямо очень сильно. Начали мигать лампы с правой стороны самолета, запахло гарью. Дальше самолет приземлился, все выбежали.

Пассажиры сняли видео сразу после посадки.

Если вы знаете пилотов, стюардесс, пассажиров, если сами были на борту этого самолета — свяжитесь с редакцией через почту news@corp.e1.ru, телефон (343) 379-49-10 или мессенджеры +7 909 704 57 70.

По предварительным данным, на борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Погибших нет, информация о пострадавших уточняется.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» обещали рассказать о случившемся позже.

Как сообщает телеграм-канал Baza, аварийная посадка была совершена после отказа оборудования.

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    КОММЕНТАРИИ (45)

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    15 авг 2019 в 11:10

    Пилот красава !

    фигасе
    15 авг 2019 в 11:10

    пилотам респект и уважуха, а то некоторые даже на взлетно-посадной полосое умудряются козлить и сжигать самолеты.

    Parker
    15 авг 2019 в 11:11

    Респект пилотам, хорошая реклама Уральских авиалиний....