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От Речного вокзала отправился корабль-церковь «Апостол Андрей Первозванный» с врачами и священниками

На маршруте у корабля — 45 населённых пунктов области

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Корабль будет курсировать по области две недели

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня утром 15 августа от Речного вокзала по Оби отправился корабль-церковь «Апостол Андрей Первозванный» — он отвезёт врачей, специалистов службы социальной защиты и пенсионного фонда, священнослужителей в районы области.

Организаторы — правительство НСО и Новосибирская Митрополия Русской Православной Церкви — называют мероприятие духовно-просветительской социально-благотворительной акцией.

«Главная цель акции — оказание жителям отдаленных сел Новосибирской области духовно-социальной и материальной поддержки, укрепление социальной стабильности в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы Губернатора и Правительства Новосибирской области. 

Участники акции встретятся с жителями 45 населенных пунктов Болотнинского, Мошковского, Колыванского и Новосибирского районов Новосибирской области

Участники акции встретятся с жителями 45 населенных пунктов Болотнинского, Мошковского, Колыванского и Новосибирского районов Новосибирской области

В рамках акции для сельских жителей будут организованы: приемы врачей и проведение функциональной диагностики (УЗИ и ЭКГ)

В рамках акции для сельских жителей будут организованы: приемы врачей и проведение функциональной диагностики (УЗИ и ЭКГ)

Также планируются прием и консультации специалистов социальной защиты, пенсионного отдела пособий.

Также планируются прием и консультации специалистов социальной защиты, пенсионного отдела пособий.

Все желающие смогут принять таинства крещения, причастия, исповеди, индивидуально побеседовать со священником, пригласить священника на дом, получить святую воду, приобрести духовную литературу

Все желающие смогут принять таинства крещения, причастия, исповеди, индивидуально побеседовать со священником, пригласить священника на дом, получить святую воду, приобрести духовную литературу

Провожать одну из врачей пришла её собака — она не хотела отпускать хозяйку. Но на корабль собаку не пустили и животное забрали дети хозяйки

Провожать одну из врачей пришла её собака — она не хотела отпускать хозяйку. Но на корабль собаку не пустили и животное забрали дети хозяйки

Акция проводится в 23-й раз

Акция проводится в 23-й раз

За годы работы корабля-церкви около 100 тысяч человек получили помощь, а участники акции посетили более 100 отдаленных населенных пунктов 7 районов области, расположенных вдоль реки Оби

За годы работы корабля-церкви около 100 тысяч человек получили помощь, а участники акции посетили более 100 отдаленных населенных пунктов 7 районов области, расположенных вдоль реки Оби

В середине июля в центре Новосибирска прошло другое мероприятие, связанное с церковью — днём 14 июля верующие прошли крестным ходом по центру Новосибирска

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    КОММЕНТАРИИ (33)

    15 авг 2019 в 09:51

    "..с врачами и священниками...." - может лучше, "с врачами"? Медицина заканчивается там, где в кабинетах появляются иконы.

    Фото пользователя
    15 авг 2019 в 09:51

    Тем временем NASA показало новые скафандры...

    15 авг 2019 в 09:52

    Приплыли, полечили, не помогло - тут же отпели и концы в воду...