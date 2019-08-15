От Речного вокзала отправился корабль-церковь «Апостол Андрей Первозванный» с врачами и священниками

Сегодня утром 15 августа от Речного вокзала по Оби отправился корабль-церковь «Апостол Андрей Первозванный» — он отвезёт врачей, специалистов службы социальной защиты и пенсионного фонда, священнослужителей в районы области.



Организаторы — правительство НСО и Новосибирская Митрополия Русской Православной Церкви — называют мероприятие духовно-просветительской социально-благотворительной акцией.

«Главная цель акции — оказание жителям отдаленных сел Новосибирской области духовно-социальной и материальной поддержки, укрепление социальной стабильности в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы Губернатора и Правительства Новосибирской области.