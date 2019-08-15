Самолёт до Новосибирска отправили в Барнаул из-за тумана

Сегодня утром, 15 августа, из-за тумана самолёт из Санкт-Петербурга до Новосибирска отправился в Барнаул.

«Видимость на тот момент (в 05:30) составляла 200 метров. Командиром воздушного судна принято решение о посадке на запасном аэродроме в Барнауле. Рейс вылетел из Барнаула», — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

Планируемое время прибытия в Новосибирск — 08:40. Аэропорт Толмачёво работает в штатном режиме.

В конце июля густой туман остановил авиасообщение с Новосибирском — тогда самолёты садились также в других городах.