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Дороги и транспорт

Самолёт до Новосибирска отправили в Барнаул из-за тумана

Сегодня утром самолёт из Санкт-Петербурга не смог приземлится в Толмачёво

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Рейс FV 6541, который отправили в Барнаул, принадлежит авиакомпании «Россия»

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня утром, 15 августа, из-за тумана самолёт из Санкт-Петербурга до Новосибирска отправился в Барнаул.

«Видимость на тот момент (в 05:30) составляла 200 метров. Командиром воздушного судна принято решение о посадке на запасном аэродроме в Барнауле. Рейс вылетел из Барнаула», — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

Планируемое время прибытия в Новосибирск — 08:40. Аэропорт Толмачёво работает в штатном режиме.

В конце июля густой туман остановил авиасообщение с Новосибирском — тогда самолёты садились также в других городах.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

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    15 авг 2019 в 08:59

    Новость дня . и об этом сообщил кто пассажир этого самолёта .Народу занятса больше не чем как писать на нгс всякую чуш .то дерево спилили то машина стоит не так нгс разберетись с машиной . вы позвонити в полицию что вы гундосите и боитесь написать в полицию бесит такие люди ведут себя как стукачи шестёрки

    Фото пользователя
    15 авг 2019 в 08:52

    Какой-то набор несвязанной информации: "Командиром воздушного судна принято решение о посадке на запасном аэродроме в Барнауле. Рейс вылетел из Барнаула". Перед публикацией прочитать не судьба?

    asdf
    15 авг 2019 в 09:00

    21 век. Уже давно самолёты заходить на посадку могут сами.
    И только у нас, в недавно отремонтированном/дооборудованном аэропорту невозможно произвести посадку в туман.