Новосибирец доехал до Москвы из Екатеринбурга на самокате

«Трудности в основном технические и климатические: пробитые колеса, ливни со встречным ветром и жаркая погода. Ну и, конечно, Уральские горы. Дикая местность, совершенно неподходящий для самокатов рельеф. Приходилось на максимум включать все свои волевые качества. Однажды мы выдвинулись в путь, проигнорировав штормовое предупреждение, от ливня прятаться было негде, промокло абсолютно всё, и тогда мы пошли в татарскую деревню стучаться в дома, дабы как-нибудь спастись», — рассказал корреспонденту НГС путешественник.

Житель Новосибирска Родион Гераськин вместе с другом Владиславом Белозёровым собираются попасть в Книгу рекордов Гиннесса, добравшись на самокатах от Екатеринбурга до Дубая . Свой путь они начали в конце июня и сейчас добрались до Москвы.

По словам Родиона, в пути они с другом часто встречали людей, которые были готовы безвозмездно им помочь.

«Все положительные истории связаны, в основном, с человеческим альтруизмом. В путешествии понимаешь, что подавляющее большинство людей — хорошие. Но в повседневной жизни у нас будто бы нет повода проявлять это. В Уфе, например, человек поселил нас в свою двухэтажную дачу на неделю, которая скорее дом, чем дача. Сам при этом хозяин дачи жил в другом месте», — поделился Родион.

Путешественники преодолели две тысячи километров от Екатеринбурга до Москвы. Сейчас они планируют выдвинуться в сторону Краснодара.