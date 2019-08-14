Новосибирские волонтёры отправят в Омск на поиски трёхлетнего мальчика ещё один экипаж

Мальчика ищут второй день
Фото: Елена Латыпова
Новосибирские волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» отправляют в Омскую область на поиски потерявшегося в лесу трёхлетнего мальчика Коли Бархатова дополнительные силы — людей и оборудование. Об этом они сообщили в своей официальной группе «ВКонтакте».
«Утром выезжает экипаж, три человека. В том автомобиле физически больше нет мест, а желающие еще были», — пояснила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.
Кроме того, волонтёры сообщили, что поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» передал для поисков мальчика дополнительное оборудование: 4 навигатора, 3 рации с зарядными устройствами, 2 компаса и фонарь с аккумуляторами. Экипаж отправится из Новосибирска в четыре часа утра.
О том, что трёхлетний Коля Бархатов потерялся, пока его родные собирали ягоды в лесу, стало известно вечером 13 августа. На поиски направились несколько экипажей с волонтёрами, в том числе три экипажа из Новосибирска. На месте работает полиция, спасатели, задействован вертолёт.
Как следует из ориентировки, рост мальчика 95 сантиметров, он нормального телосложения, у него тёмно-русые волосы и серо-зелёные глаза. Был одет в жёлтую кофту, тёмно-серые брюки, на ногах — коричневые резиновые сапоги, на голове — розовая кепка.
Если вам что-то известно о местонахождении ребёнка, просим сообщить по телефону 8–800–700–54–52 или по короткому номеру 112.