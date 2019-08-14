Новосибирские волонтёры отправят в Омск на поиски трёхлетнего мальчика ещё один экипаж

Новосибирские волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» отправляют в Омскую область на поиски потерявшегося в лесу трёхлетнего мальчика Коли Бархатова дополнительные силы — людей и оборудование. Об этом они сообщили в своей официальной группе «ВКонтакте».

«Утром выезжает экипаж, три человека. В том автомобиле физически больше нет мест, а желающие еще были», — пояснила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Кроме того, волонтёры сообщили, что поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» передал для поисков мальчика дополнительное оборудование: 4 навигатора, 3 рации с зарядными устройствами, 2 компаса и фонарь с аккумуляторами. Экипаж отправится из Новосибирска в четыре часа утра.