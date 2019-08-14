15 августа четверг
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 0/10
usd 65.20
eur 72.90

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 0/10
usd 65.20
eur 72.90

Все новости

Все новости
Происшествия

Новосибирские волонтёры отправят в Омск на поиски трёхлетнего мальчика ещё один экипаж

Он выезжает рано утром

Поделиться

1 612
11 Обсудить

Мальчика ищут второй день

Фото: Елена Латыпова

Новосибирские волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» отправляют в Омскую область на поиски потерявшегося в лесу трёхлетнего мальчика Коли Бархатова дополнительные силы — людей и оборудование. Об этом они сообщили в своей официальной группе «ВКонтакте».

«Утром выезжает экипаж, три человека. В том автомобиле физически больше нет мест, а желающие еще были», — пояснила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Кроме того, волонтёры сообщили, что поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» передал для поисков мальчика дополнительное оборудование: 4 навигатора, 3 рации с зарядными устройствами, 2 компаса и фонарь с аккумуляторами. Экипаж отправится из Новосибирска в четыре часа утра.

О том, что трёхлетний Коля Бархатов потерялся, пока его родные собирали ягоды в лесу, стало известно вечером 13 августа. На поиски направились несколько экипажей с волонтёрами, в том числе три экипажа из Новосибирска. На месте работает полиция, спасатели, задействован вертолёт.

Как следует из ориентировки, рост мальчика 95 сантиметров, он нормального телосложения, у него тёмно-русые волосы и серо-зелёные глаза. Был одет в жёлтую кофту, тёмно-серые брюки, на ногах — коричневые резиновые сапоги, на голове — розовая кепка. 

Если вам что-то известно о местонахождении ребёнка, просим сообщить по телефону 8–800–700–54–52 или по короткому номеру 112.

ТЕКСТ

ТЕГИ

поиски ребенкаволонетрыЛиза Алерт

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Предложение дня

    Все предложения

    КОММЕНТАРИИ (11)

    Фото пользователя
    15 авг 2019 в 00:26

    Ну а по факту... Увы, но малыша уже на 99,99 % нет в живых. Или случайно убили/утопили родственники (а потом придумали легенду про "15 минут"), или он замёрз в лесу в первую же ночь (а там градусов 5-7 максимум ночью сейчас). Вот и всё... Увы. Никакой пиар и никакие фонарики с батарейками мальчика не вернут.

    Фото пользователя
    15 авг 2019 в 00:23

    А чего утром-то? Приедут к вечеру (ведь это даже не Омск, это Большереченский район, это довольно далеко от Омска), а ночью в заболоченном лесу какие поиски? Никаких. Вывод напрашивается сам собой: этот контингент едет туда не ради цели спасения, а ради тусовки, хайпа, пиара.

    гость
    15 авг 2019 в 00:41

    идиоты полные!!! Волонтеры идут по зову сердца, для них нет чужой беды