В Новосибирске зацвела сирень. Опять

В Новосибирске второй раз за год зацвела сирень. Читатели заметили цветущие кустарники в микрорайоне «Европейский Берег».

По словам директора Сибирского питомника растений Сергей Полякова, это редкое явление, которое происходит не чаще чем раз в семь-девять лет.

«Это сказалась очень холодная весна. Все помнят её прекрасно: возвратные заморозки в мае месяце. Как раз черёмухе или сирени цвести, а были заморозки. Поэтому фаза развития на некоторых растениях очень сильно сдвинулась <...> Это же не массовое цветение», — ранее комментировал он.