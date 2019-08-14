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Город

В Новосибирске зацвела сирень. Опять

Днём ранее в городе распустилась черёмуха

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Сирень зацвела в микрорайоне «Европейский Берег»

Фото: читательница НГС

В Новосибирске второй раз за год зацвела сирень. Читатели заметили цветущие кустарники в микрорайоне «Европейский Берег». 

По словам директора Сибирского питомника растений Сергей Полякова, это редкое явление, которое происходит не чаще чем раз в семь-девять лет.

«Это сказалась очень холодная весна. Все помнят её прекрасно: возвратные заморозки в мае месяце. Как раз черёмухе или сирени цвести, а были заморозки. Поэтому фаза развития на некоторых растениях очень сильно сдвинулась <...> Это же не массовое цветение», — ранее комментировал он.

Сейчас деревья цветут лишь отдельными ветвями, соцветий на которых не было весной. 

Днём ранее жители города заметили цветущую черёмуху на улице 9-й Гвардейской Дивизии.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    14 авг 2019 в 22:36

    Да сколько можно? Надоело!

    14 авг 2019 в 23:19

    Я даже не знаю как это комментировать, блин, до слез.

    Фото пользователя
    14 авг 2019 в 22:52

    Жду когда арбузы зацветут, куплю букетик )