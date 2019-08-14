«Сибирь» подписала контракт с нападающим, который снимался в «Молодёжке»

«Хоккеист является воспитанником подольского "Витязя", в КХЛ дебютировал три сезона назад в "Автомобилисте", за который провел 147 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 50 очков (25+25 при общем показателе полезности +10), еще 14 матчей в Кубке Гагарина (1+2, +1)», — рассказали в пресс-службе «Сибири».

Как сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь», контракт заключили на один сезон.

Чесалину 30 лет, 20 из них он занимается хоккеем

В сентябре 2016 года в матче с ХК «Югра» Чесалин был признан лучшим игроком в составе «Автомобилиста». Согласно официальной статистике КХЛ, звено, в котором играл Чесалин, вошло в топ-5 лучших и результативных звеньев на старте 9-го сезона КХЛ.

Помимо прочего, в 2014 году Чесалин исполнил эпизодическую роль в сериале канала СТС «Молодёжка».

ХК «Сибирь» начал формировать команду на будущий сезон ещё 1 мая — традиционно в хоккее в это время открывается трансферное окно, и все клубы начинают формировать состав на будущий сезон.

