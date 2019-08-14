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«Сибирь» подписала контракт с нападающим, который снимался в «Молодёжке»

Информацию об этом хоккейный клуб опубликовал сегодня

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Чесалин является воспитанником подольского «Витязя»

Фото: НГС

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с 30-летним форвардом Евгением Чесалиным — 25 июля клуб подписывал с игроком просмотровый контракт.

Как сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь», контракт заключили на один сезон.

«Хоккеист является воспитанником подольского "Витязя", в КХЛ дебютировал три сезона назад в "Автомобилисте", за который провел 147 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 50 очков (25+25 при общем показателе полезности +10), еще 14 матчей в Кубке Гагарина (1+2, +1)», — рассказали в пресс-службе «Сибири».

Чесалину 30 лет, 20 из них он занимается хоккеем

Чесалину 30 лет, 20 из них он занимается хоккеем

В сентябре 2016 года в матче с ХК «Югра» Чесалин был признан лучшим игроком в составе «Автомобилиста». Согласно официальной статистике КХЛ, звено, в котором играл Чесалин, вошло в топ-5 лучших и результативных звеньев на старте 9-го сезона КХЛ.

Помимо прочего, в 2014 году Чесалин исполнил эпизодическую роль в сериале канала СТС «Молодёжка».

ХК «Сибирь» начал формировать команду на будущий сезон ещё 1 мая — традиционно в хоккее в это время открывается трансферное окно, и все клубы начинают формировать состав на будущий сезон.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    14 авг 2019 в 22:53

    Цирк на сцене с шайбой.

    cerb
    14 авг 2019 в 22:08

    интересно стал бы "20 из них заниматься хакеем", если б не было возможности контракты подмахивать?..

    14 авг 2019 в 22:21

    Зашибись! Может ещё Тома Круза пригласим? А ЧЁ?!? Хороший актер, между прочем!! И кассовый!! И сыграет лучше, чем наши клоуны!! Ржунемогу))))) ахахахаха!!!