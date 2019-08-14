Из «Ауры» по тревоге вывели всех посетителей

«Мы находимся ещё здесь, нас эвакуировали с ТРЦ. Из подземной парковки вышли три человека в военной форме. На текущий момент внутрь никого не пускают», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Александра.
«Поступило около 20:00 в полицию информация о подозрительном предмете на парковке в ТРЦ "Аура". Там охранник в одном из припаркованных автомобилей увидел подозрительный предмет. Выезжали на место сотрудники полиции <…>. Место обнаружения было оцеплено, проверили. Оказалось, что это была детская игрушка в салоне машины. В течение нескольких минут нашли хозяина», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления полиции.
видео читателя НГС
«Я была в кинотеатре. Особо ничего. Смотрели мультик, какая то женщина с ребёнком начала выходить и сказала всем рядом, тогда все начали вставать и открыли двери, только когда вышли в коридор услышали о эвакуации. Все спустились вниз и сейчас ТРЦ закрыт», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Ксения.
Девушка добавила, что сейчас у «Ауры» нет пожарных машин.
По информации в соцсетях, пока в здание «Ауры» никого не пускают. Некоторые уходят, а кто-то остается ждать на площадке перед ТРЦ.
«Просят покинуть помещение по техническим причинам», — написал в редакцию НГС читатель Сергей.
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