Об эвакуации в ТРЦ сообщили через громкоговорители

Из «Ауры» по тревоге вывели всех посетителей

Вечером 14 августа из ТРЦ «Аура» в Центральном районе Новосибирска объявили эвакуацию.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, эвакуация началась около 20:00.

«Я проходил мимо. Работал автомат: на русском и на английском говорилось что нужно выходить, эвакуироваться, следить за указаниями работников. Была полицейская машина, охранники раскрыли двери для эвакуации. Все было спокойно. Людей много было на улице, и ещё выходили», — рассказал корреспонденту НГС очевидец эвакуации Сергей.



Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве пообещали ответить позже.



Весной этого года эвакуацию в «Сан Сити» проводили дважды за один вечер.

