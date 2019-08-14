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Из «Ауры» по тревоге вывели всех посетителей

Об эвакуации в ТРЦ сообщили через громкоговорители

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Эвакуация началась около 20:00

Вечером 14 августа из ТРЦ «Аура» в Центральном районе Новосибирска объявили эвакуацию.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, эвакуация началась около 20:00.

«Я проходил мимо. Работал автомат: на русском и на английском говорилось что нужно выходить, эвакуироваться, следить за указаниями работников. Была полицейская машина, охранники раскрыли двери для эвакуации. Все было спокойно. Людей много было на улице, и ещё выходили», — рассказал корреспонденту НГС очевидец эвакуации Сергей.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве пообещали ответить позже.

Весной этого года эвакуацию в «Сан Сити» проводили дважды за один вечер.

В полиции сообщили, что в одной из машин на парковке нашли подозрительный предмет. Выяснилось, что это просто детская игрушка

В полиции сообщили, что в одной из машин на парковке нашли подозрительный предмет. Выяснилось, что это просто детская игрушка

«Мы находимся ещё здесь, нас эвакуировали с ТРЦ. Из подземной парковки вышли три человека в военной форме. На текущий момент внутрь никого не пускают», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Александра. 

«Поступило около 20:00 в полицию информация о подозрительном предмете на парковке в ТРЦ "Аура". Там охранник в одном из припаркованных автомобилей увидел подозрительный предмет. Выезжали на место сотрудники полиции <…>. Место обнаружения было оцеплено, проверили. Оказалось, что это была детская игрушка в салоне машины. В течение нескольких минут нашли хозяина», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления полиции. 

видео читателя НГС

«Я была в кинотеатре. Особо ничего. Смотрели мультик, какая то женщина с ребёнком начала выходить и сказала всем рядом, тогда все начали вставать и открыли двери, только когда вышли в коридор услышали о эвакуации. Все спустились вниз и сейчас ТРЦ закрыт», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Ксения. 

Девушка добавила, что сейчас у «Ауры» нет пожарных машин. 

По информации в соцсетях, пока в здание «Ауры» никого не пускают. Некоторые уходят, а кто-то остается ждать на площадке перед ТРЦ. 

«Просят покинуть помещение по техническим причинам», — написал в редакцию НГС читатель Сергей. 

Если вы стали очевидцем этого происшествия, находитесь на месте событий или успели снять фото и видео с места событий, присылайте нам свои фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Джена
    14 авг 2019 в 20:53

    Да, тоже только купила билет и села в кинозале, как начали выводить по бесконечной эвакуационной лестнице из кинотеатра на 4ом этаже) эх, опаздывала же, еще бы на 5 минуточек опоздала и не успела бы купить билет)
    Какая-то женщина еще ходила кричала, просила всех работников Ауры (в красной форме) и охранников найти 11-летнюю дочь, у которой не было телефона. Сказать ей, куда вывели детей или что... Снимала их на видео, когда они не знали, что делать и уходили) Санта-Барбара, в общем.

    Пострадавший
    14 авг 2019 в 20:45

    Только в кинозал зашли и....