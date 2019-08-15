Уничтожим урожай: 9 рецептов, с которыми вы не будете ночевать на кухне

Вы не поверите, что можно приготовить из продуктов, которые мертвым грузом лежат на кухне

Никогда такого не было, и вот опять! Каждую осень на кухне не протолкнуться от бесконечных огурцов, тыквы, баклажанов и кабачков? Не спешите раздавать их соседям или замораживать на всякий случай. Тем более что многие овощи после заморозки можно только выкинуть. На форумах Сети городских порталов мы нашли девять нескучных рецептов блюд, которые любят готовить наши читатели. Поверьте, эта еда составит конкуренцию ресторанному меню. Теперь вам точно будет чем заняться в свободное время.

Огурцы кимчи



Начинка для огурцов кимчи выглядит, как самостоятельный салат, но дождитесь финала Фото: Татьяна Макаренко / E1.RU

Для любителей корейской кухни и всего острого «кимчи» — это не просто набор звуков. Многие знают на вкус квашенные этим способом овощи и наверняка даже пытались делать это на собственной кухне. Если до сих пор эксперименты не увенчивались успехом, то вот вам элементарный и проверенный временем рецепт. Вам понадобятся:

Огурцы — 1,5–2 кг;

Морковь — одна крупная или две средних;

Лук репчатый — 0,5 — 1шт. (по вкусу);

Лук зеленый — пучок;

Имбирь — 1–2 см;

Чеснок — 4–5 зубчиков;

Соль — 2–3 ст. л. (опять же по вкусу);

Рыбный или устричный соус — 2 ст. л.;

Вода — 30–50 мл;

Сахар — 2 ст. л.;

Смесь перцев для кимчи — 4–5 ст. л.

Режем огурцы, натираем солью внутри и снаружи, оставляем в миске, чтобы они выделили жидкость. Пока шинкуем морковь соломкой, а лук — тонкими полукольцами. Измельчаем чеснок и имбирь (блендером или ножом), мелко нарезаем зеленый лук. И всё это — в отдельную чашу. Добавляем сахар, рыбный соус, смесь перцев для кимчи, воду и тщательно перемешиваем. Пока настаивается, возвращаемся к огурцам, промываем их и пробуем на соль. Малосольно? Добавим еще этого «белого золота» по вкусу в овощную смесь. Если всё в порядке, начинаем фаршировать огурцы, после чего даем им настояться.

Отличие огурцов кимчи от капусты или редиски в том, что им достаточно мариноваться полтора часа, но автор рецепта советует всё же дать им пропитаться хотя бы ночь. Вкусно. Остро. Огуречно.

Суп-пюре из запеченной тыквы



Главное, не забыть добавить мясо и сухарики перед подачей Фото: STV / E1.RU

Тыква — королева осеннего стола. В ресторанах из нее делают супы, вареники, пироги, пасту, рулеты и еще бог знает что. Наш читатель предлагает ограничиться супом. Ингредиенты:

Тыква — 500 г;

Морковь — 1 шт.;

Лук порей — 1 шт.;

Картофель — 1 шт.;

Чеснок — по вкусу;

Масло сливочное и оливковое — по 50 г;

Бульон (овощной или мясной);

Сметана/сливки (20%) — 100 мл;

Окорок/бекон — по вкусу;

Соль, специи: укроп, мускатный орех, мята, перец.

Чистим овощи, сбрызгиваем их маслом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. За это время успеваем обжарить мясо с луком. Достаем запеченные овощи, отправляем в горячий бульон и оставляем томиться еще на 20 минут. Добавляем сметану (сливки), прогреваем и измельчаем всё блендером. Для пущей красоты в суп при подаче можно добавить сухарики.



Кабачковый крем-суп



Пока это выглядит просто как вареные кабачки, но стоит смешать их блендером, как они станут почти ресторанным блюдом Фото: HaHaДemon / E1.RU

Главный секрет этого рецепта, как утверждает его автор, заключается в запеченном чесноке. Всего же для приготовления нам понадобятся:

Кабачок — 1 шт.; Картофель — 3–4 шт.; Бульон (овощной или куриный) — 4 стакана; Молоко — 0,5 стакана;

Сливки 10%-е — до нужной консистенции супа;

Лук репчатый — 1 шт.; Чеснок — 1 головка.

Первым делом разделяем головку чеснока на зубчики и отправляем на противне в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса (следите, чтобы не сгорел). В это время чистим и режем овощи. В кастрюле растапливаем столовую ложку сливочного масла и столько же растительного, жарим лук до прозрачности, вливаем бульон, солим, перчим по вкусу, доводим до кипения, добавляем овощи и варим до готовности картофеля и кабачков. После этого добавляем молоко и прогреваем всё еще раз. Перекладываем суп в блендер (не забываем положить туда же измельченный чеснок) и делаем из всего этого пюре. Возвращаем суп в кастрюлю, добавляем сливки, прогреваем, снимаем пробу и добавляем по необходимости соль и перец.



Заготовка для борща



Фото: Стас Соколов / NGS.RU

Сложно представить русскую зиму без ароматного борща. А чтобы он еще больше радовал свежим вкусом, бывалые рекомендуют сделать специальные заготовки. Для этого нам понадобится:

Помидоры — 2 кг; Перец — 1 кг; Петрушка, укроп — 400 г.

Количество ингредиентов зависит только от ваших вкусов и количества заготовок, которое планируете сделать. Хотите запастись на три зимы вперед? Смело умножайте всё на шесть. Пропускаем помидоры через мясорубку, нарезаем перец, петрушку, укроп. Тушим, разливаем по контейнерам или небольшим прочным пакетикам и отправляем в морозилку, как только остынет. Теперь у вас под рукой всегда будет ароматная заправка.

Баклажанно-ореховая паста



Главное, не съесть орехи раньше, чем приготовится паста Фото: MassEbu / E1.RU

Еще один читатель делится рецептом, который выпытал у одного сухумского повара. Для этой холодной закуски нам нужно:

Баклажаны — 250 г;

Грецкий орех — 100 г;

Кинза — 20 г;

Чеснок — 3–4 зубчика;

Соль — 0,5 ч. л.;

Черный и красный перец — по вкусу; Растительное масло.

Режем баклажаны пластинами толщиной 5–8 мм, натираем солью и оставляем на 20 минут, чтобы они дали сок. Отжимаем и обжариваем с двух сторон на растительном масле, режем кинзу и чистим чеснок. Блендером перемалываем ингредиенты с солью и перцами в пасту. Подается охлажденным.



Закуска из баклажана и грецкого ореха



Тысяча первый способ приготовить баклажаны Фото: reliable hands / E1.RU

В то время как женщины занимаются готовкой более серьезных блюд, мужчины забавляются закусками. Еще один форумчанин поделился простым рецептом вкусной закуски, для которой вам понадобится совсем немного времени и минимум ингредиентов:

Баклажан — 2 шт.;

Грецкие орехи — 100–150 г;

Чеснок — 1 зубчик;

Сыр — 100 г;

Майонез, соль, растительное масло — по вкусу.

Режем баклажаны пластинами по 0,5 см и отправляем жариться на сковороде-гриль с небольшим количеством масла. Отправляем в блендер орехи, чеснок, сыр. Полученную смесь разбавляем майонезом и намазываем на баклажаны. Можно подавать как горячим, так и в холодном виде.

Кабачковая икра а-ля лечо



Вообще, показ подобного голодному человеку можно смело считать преступлением Фото: bvkdrv / E1.RU

В горячем виде, как утверждает автор рецепта, это больше похоже на рататуй, а в холодном — на лечо. Если вы соберетесь проверить это на себе, то вот вам список ингредиентов:

Кабачки — 1,5–2 кг; Лук репчатый — 3 шт.; Красный перец — 2 шт.;

Помидоры — 8–10 шт.; Томатная паста — 100 г; Острый красный перец (пеперончино) — 1 шт.;

Оливковое масло, соль, перец молотый — по вкусу.

Чистим кабачки от шкурки и семечек, режем маленькими кубиками, посыпаем солью, перемешиваем и даем настояться около часа, чтобы из них вышла вода. Чистим и режем кубиками лук, перец и помидоры, мелко крошим пеперончино. Далее обжариваем на сковороде все ингредиенты по отдельности: лук, перцы, кабачки, помидоры с томатной пастой. По мере готовности отправляем составляющие в кастрюлю. Добавляем соль, перец по вкусу, сдабриваем оливковым маслом, перемешиваем и тушим под крышкой на маленьком огне 35–45 минут, время от времени помешивая. В финале, если хочется, чтобы получилась икра, можно смешать всё в блендере.

Салат с кабачком



В любой непонятной ситуации делай салат из кабачков Фото: HaHaДemon / E1.RU

Когда жареные кабачки и оладьи порядком надоели, попробуйте сделать из них салат. Для этого вам понадобятся:

Кабачок — 1 шт.; Чеснок — 2–3 зубчика; Сыр фета — 50 г;

Оливковое масло, соль, перец — по вкусу.

Чистим кабачки и режем их на кубики, предварительно убрав семечки, обжариваем на сковороде на оливковом масле, чтобы появилась золотистая корочка. Добавляем порезанный чеснок и розмарин, перчим и продолжаем жарить еще три минуты, после чего перекладываем в салатник. Пока кабачки остывают, режем кубиками сыр, смешиваем с уже холодными кубиками, добавляем соль по вкусу и сбрызгиваем оливковым маслом.

Закатываем помидоры



Зимой вы будете мечтать об одной из таких баночек, если не приготовитесь заранее Фото: читатель сайта