Новосибирский избирком снял с выборов кандидата в мэры

В среду, 14 августа, избирательная комиссия Новосибирска аннулировала регистрацию Александра Трушакина в качестве кандидата на выборах мэра. Он стал первым кандидатом, снятым с предстоящих выборов, которые пройдут 8 сентября.

Сам Трушакин подтвердил эту информацию корреспонденту НГС.

«<…> Мы ждём решение Верховного Суда. Я считаю, что на сегодняшний день избирательная комиссия поставила под угрозу сами выборы в Новосибирске. Это уже принципиальный вопрос, после восстановления мы будет требовать отмены выборов», — рассказал корреспонденту НГС Трушакин.