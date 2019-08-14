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Политика
Выборы-2019

Новосибирский избирком снял с выборов кандидата в мэры

Александр Трушакин выдвигался от регионального отделения «Партии Великое Отечество»

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Александр Трушакин был зарегистрирован в качестве кандидата в июле, но уже в середине августа его регистрацию отменили 

Фото: Александр Трушакин

В среду, 14 августа, избирательная комиссия Новосибирска аннулировала регистрацию Александра Трушакина в качестве кандидата на выборах мэра. Он стал первым кандидатом, снятым с предстоящих выборов, которые пройдут 8 сентября. 

Сам Трушакин подтвердил эту информацию корреспонденту НГС. 

«<…> Мы ждём решение Верховного Суда. Я считаю, что на сегодняшний день избирательная комиссия поставила под угрозу сами выборы в Новосибирске. Это уже принципиальный вопрос, после восстановления мы будет требовать отмены выборов», — рассказал корреспонденту НГС Трушакин.


Редакция НГС выясняет причину аннулирования регистрации Александра Трушакина в качестве кандидата на выборах мэра. 

Документы в избирком заместитель директора бердского казённого учреждения Александр Трушакин подал 4 июля. Он выдвигался от регионального отделения «Партии Великое Отечество». Он был единственным кандидатом, указавшим сведения о прошлых судимостях. 

В конце июля Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия огласила окончательный список кандидатов в мэры — в него вошли 17 человек, включая действующего мэра, депутатов и предпринимателей.

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    КОММЕНТАРИИ (24)

    Футболист
    14 авг 2019 в 19:18

    А Локтя значит оставили… вот бы лучше кого сняли, от него толку всё равно не будет

    Скрежет
    14 авг 2019 в 19:20

    А Локтя когда снимут с кандидатов? Смысла в его участии нет

    Перфоман
    14 авг 2019 в 19:23

    Локтя надо снять, 5 лет показали его "эффективной работы". Не стану голосовать за Локтя!