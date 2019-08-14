Новосибирский избирком снял с выборов кандидата в мэры

Александр Трушакин был зарегистрирован в качестве кандидата в июле, но уже в середине августа его регистрацию отменили
Фото: Александр Трушакин
В среду, 14 августа, избирательная комиссия Новосибирска аннулировала регистрацию Александра Трушакина в качестве кандидата на выборах мэра. Он стал первым кандидатом, снятым с предстоящих выборов, которые пройдут 8 сентября.
Сам Трушакин подтвердил эту информацию корреспонденту НГС.
«<…> Мы ждём решение Верховного Суда. Я считаю, что на сегодняшний день избирательная комиссия поставила под угрозу сами выборы в Новосибирске. Это уже принципиальный вопрос, после восстановления мы будет требовать отмены выборов», — рассказал корреспонденту НГС Трушакин.
Редакция НГС выясняет причину аннулирования регистрации Александра Трушакина в качестве кандидата на выборах мэра.
Документы в избирком заместитель директора бердского казённого учреждения Александр Трушакин подал 4 июля. Он выдвигался от регионального отделения «Партии Великое Отечество». Он был единственным кандидатом, указавшим сведения о прошлых судимостях.
В конце июля Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия огласила окончательный список кандидатов в мэры — в него вошли 17 человек, включая действующего мэра, депутатов и предпринимателей.