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Корейский «Лэнд Крузер»: KIA рассекретила новый серийный внедорожник на раме

KIA Mohave — единственный рамный внедорожник у корейской марки на российском рынке

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Mohave оснащен полным приводом и классическим автоматом

Фото: KIA

Компания KIA представила серийный внедорожник Mohave нового поколения. Автомобиль сочетает в себе классические прямоугольные формы, радиаторную решетку во всю ширину передней части с интегрированными светодиодными фарами, модную заднюю оптику с перемычкой. Mohave является рамным внедорожником, такая конструкция сохранена и в новом поколении. 

«В этом году будет. Автомобиль на раме, есть блокировки, там независимая подвеска, а не мосты, но блокировка идёт», — уточнили в отделе продаж компании «Мегапарк», официальном дилере KIA в Новосибирске. 

Единственный мотор —&nbsp;3-литровый турбодизель V6&nbsp;

Единственный мотор — 3-литровый турбодизель V6 

Представленный серийный автомобиль оснащен 3-литровым турбодизелем V6 мощностью 260 л. с., системой полного привода, 8-ступенчатым гидроавтоматом. KIA Mohave является единственным полноценным внедорожником в представленной сейчас на отечественном рынке корейской модельной гамме. Текущая модель Mohave стоит до 3 миллионов рублей — вдвое дешевле популярного Toyota Land Cruiser. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор аварии «Куда ты рулишь?»: «Ленд-Крузер» НСО выезжает на встречку и таранит машину — почему он прав (видео).

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Ну как же так?
    14 авг 2019 в 21:31

    Да какой это внедорожник?! Недоразумение какое-то. Ну нежели сложно было на раме сделать? Хорошо хоть перестали джипами паркетники-кроссоверы (аля внедорожники) называть.

    Содомит
    14 авг 2019 в 21:22

    Интересно, а у него постоянный полный привод или задний, и подключаемый передний, я только заднеприводные люблю !;)

    14 авг 2019 в 21:18

    Автор,а размеры длинна,ширина не рассказал,тоже с Дрома списал?!