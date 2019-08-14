Корейский «Лэнд Крузер»: KIA рассекретила новый серийный внедорожник на раме

Mohave оснащен полным приводом и классическим автоматом
Фото: KIA
Компания KIA представила серийный внедорожник Mohave нового поколения. Автомобиль сочетает в себе классические прямоугольные формы, радиаторную решетку во всю ширину передней части с интегрированными светодиодными фарами, модную заднюю оптику с перемычкой. Mohave является рамным внедорожником, такая конструкция сохранена и в новом поколении.
«В этом году будет. Автомобиль на раме, есть блокировки, там независимая подвеска, а не мосты, но блокировка идёт», — уточнили в отделе продаж компании «Мегапарк», официальном дилере KIA в Новосибирске.
Представленный серийный автомобиль оснащен 3-литровым турбодизелем V6 мощностью 260 л. с., системой полного привода, 8-ступенчатым гидроавтоматом. KIA Mohave является единственным полноценным внедорожником в представленной сейчас на отечественном рынке корейской модельной гамме. Текущая модель Mohave стоит до 3 миллионов рублей — вдвое дешевле популярного Toyota Land Cruiser.
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