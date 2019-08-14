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На Михайловской набережной поставили скульптуру, которая копирует людей

Теперь новосибирцы смогут прислониться к необычной стене и получить слепок в форме себя

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Кинетическая скульптура может принимать любую форму

Фото: Густаво Зырянов / НГС

На Михайловской набережной Новосибирска появилась необычная кинетическая скульптура, которая сможет принимать любую форму — в том числе и форму человека.

За установку арт-объекта отвечал «Институт непрерывного развития». Объект открылся в среду, 14 августа.

Официальное открытие арт-объекта состоялось 14 августа

Официальное открытие арт-объекта состоялось 14 августа

«Это такие небольшие гвоздики, которые могут любую форму принимать. Хоть головой на них давите, хоть пауэр-банком прислонить. Этот арт-объект вместе с двумя другими будет размещён на воркаут-площадке. Инициатором строительства пинборда выступила инициативная группа «Чемпионы». Проект поддержали крупные компании Новосибирска и социально активные жители города», — рассказывал корреспонденту НГС представитель «Института непрерывного развития» Алексей Вихорев.

Объект разместили на воркаут-площадке

Объект разместили на воркаут-площадке

Прислонившись к арт-объекту, можно создать объёмную скульптуру с обратной стороны. Похожий арт-объект уже стоит в Екатеринбурге.

Густаво Зырянов / НГС

Недавно на набережной появились необычные клумбы в виде лодок — в них посадят цветы, а рядом можно будет сфотографироваться. А в середине июля строители закончили монтировать новое колесо обозрения, но прокатиться на аттракционе новосибирцы смогут только после того, как его проверят эксперты.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Вова
    14 авг 2019 в 19:56

    Я тоже умею копировать людей. Девушки могут обращатся, скопирую по быстренькому.

    Житель
    14 авг 2019 в 20:19

    Извините, меня заранее. Но они чего "неумные", там что станцию метро открыли??? Зачем телевидение, ленточки?

    груздь
    14 авг 2019 в 20:00

    Фантастическая новость!! для бездельников