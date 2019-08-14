На Михайловской набережной поставили скульптуру, которая копирует людей

На Михайловской набережной Новосибирска появилась необычная кинетическая скульптура, которая сможет принимать любую форму — в том числе и форму человека.



За установку арт-объекта отвечал «Институт непрерывного развития». Объект открылся в среду, 14 августа.



Официальное открытие арт-объекта состоялось 14 августа Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Это такие небольшие гвоздики, которые могут любую форму принимать. Хоть головой на них давите, хоть пауэр-банком прислонить. Этот арт-объект вместе с двумя другими будет размещён на воркаут-площадке. Инициатором строительства пинборда выступила инициативная группа «Чемпионы». Проект поддержали крупные компании Новосибирска и социально активные жители города», — рассказывал корреспонденту НГС представитель «Института непрерывного развития» Алексей Вихорев.



Объект разместили на воркаут-площадке Фото: Густаво Зырянов / НГС

Прислонившись к арт-объекту, можно создать объёмную скульптуру с обратной стороны. Похожий арт-объект уже стоит в Екатеринбурге.



Густаво Зырянов / НГС