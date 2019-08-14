На улице Жуковского нарисовали вафельную разметку

На пересечении улиц Дмитрия Донского и Жуковского в Заельцовском районе Новосибирска появилась вафельная разметка — на ней нельзя останавливаться. За такое нарушение автомобилистам грозит штраф 1000 рублей.

«Разметка появилась два дня назад на перекрёстке Жуковского и Дмитрия Донского, — сообщила НГС читательница Ольга Н. — На перекрёстке улицы Краузе и [дороги в сторону] посёлка Садовый такая была в прошлом году, за год стёрлась».

Первую в Новосибирске вафельную разметку нанесли осенью прошлого года в Калининском районе. Смысл разметки заключается в том, чтобы предотвратить заторы, когда водители препятствуют проезду в поперечном направлении. «Вафельная разметка обозначает участок перекрёстка, на который запрещено выезжать, если впереди на пути следования образовался затор», — объясняли тогда в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.