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Дороги и транспорт

На улице Жуковского нарисовали вафельную разметку

За остановку на этой разметке грозит штраф 1000 рублей

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На вафельной разметке остановка запрещена

Фото: читатель НГС

На пересечении улиц Дмитрия Донского и Жуковского в Заельцовском районе Новосибирска появилась вафельная разметка — на ней нельзя останавливаться. За такое нарушение автомобилистам грозит штраф 1000 рублей. 

«Разметка появилась два дня назад на перекрёстке Жуковского и Дмитрия Донского, — сообщила НГС читательница Ольга Н. — На перекрёстке улицы Краузе и [дороги в сторону] посёлка Садовый такая была в прошлом году, за год стёрлась». 

Первую в Новосибирске вафельную разметку нанесли осенью прошлого года в Калининском районе. Смысл разметки заключается в том, чтобы предотвратить заторы, когда водители препятствуют проезду в поперечном направлении. «Вафельная разметка обозначает участок перекрёстка, на который запрещено выезжать, если впереди на пути следования образовался затор», — объясняли тогда в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области. 

Сегодня корреспонденту НГС сообщили в ТУАД, что новую вафельную разметку в этом году наносить не планируют. 

НГС отправил запрос в мэрию с просьбой объяснить необходимость нанесения вафельной разметке на этом участке, а также ответить на вопрос, планируют ли в том месте повесить видеокамеры для фиксации нарушений. 

Улица Жуковского попала в план ремонта дорог по программе «БКД». В этом году планируется отремонтировать участок Жуковского от Плановой до Мочищенского шоссе (в том числе места концентрации ДТП на перекрёстке Жуковского и Дмитрия Донского). Работы должны закончиться осенью 2019 года.

Вафельную разметку на пересечении улиц Дмитрия Донского и Жуковского нанесли два дня назад

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    КОММЕНТАРИИ (28)

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    14 авг 2019 в 20:17

    Отлично... Нужно на каждом перекрёстке такие сделать... Чтобы автоведроводителям не повадно было пакастить...

    Скряга
    14 авг 2019 в 20:25

    Мэрии совсем заняться нечем? Пусть ремонтируют дороги!!!

    Горький
    14 авг 2019 в 20:25

    Интересно долго такая фигня будет? Мне уже надоело ездить по дорогам которые словно после бомбежки.