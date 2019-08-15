Детсад за 2 миллиона запретили открывать из-за жёстких проверок после «Зимней вишни»

В Чановском районе Новосибирской области в марте 2018 года торжественно сдали детский сад. Он до сих пор не работает, хотя в него вложили больше 2 миллионов рублей. В 2017–2018 годах в деревне Белехта капитально отремонтировали второй этаж культурно-досугового центра, чтобы открыть там группу детского сада на 20 мест. На переоборудование здания ушло почти 1,3 миллиона рублей из областного и местного бюджетов. Ещё больше 800 тысяч потратили на покупку мебели, оборудования и инвентаря, сообщили корреспонденту НГС в администрации Чановского района.



Детский сад в Белехте торжественно открыли прошлой весной, но после этого он не проработал ни дня. Здание стоит закрытым больше года. Его территория заросла бурьяном, а сельский клуб теперь ютится в крохотном помещении с торца, рассказали в общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» со ссылкой на местных жителей.

Как пояснила корреспонденту НГС жительница деревни Дина Юнусова, она слышала от представителя районной администрации, что у детского сада проблемы с пожарной безопасностью. Но даже если детсад в итоге и откроют, ходить туда просто некому, уверена сельчанка.

«У нас деревня маленькая, <…> там дошкольного возраста 3–4 ребёнка», — уточнила Дина Юнусова.

По её словам, сейчас эти дети посещают детский сад в соседнем посёлке — за ними каждый день приезжает автобус. Но в этом году один или два ребёнка из них пойдут в школу, и дошкольников в Белехте станет ещё меньше.

В администрации Чановского района корреспонденту НГС объяснили: детский сад в Белехте не работает, потому что во время подготовки документов для лицензирования пожарный надзор потребовал, чтобы власти выполнили в здании дополнительные виды работ.

«В расчёте противопожарных рисков по данному зданию в связи с тем, что это происходило после событий в г. Кемерово в "Зимней вишне"», — говорится в ответе из администрации района.

В частности, согласно требованиям противопожарной службы, из каждого помещения на втором этаже должны вести наружные эвакуационные лестницы. Но в бюджете 2018 года денег на них уже не было, поэтому работы перенесли на 2019 год.

«В настоящее время работы по устранению замечаний противопожарной службы ведутся. Установлена система пожарного мониторинга, автоматическая установка пожарной сигнализации. Заключён контракт по расчёту пожарного риска. Здание специалистом обследовано, готовится заключение. Определён подрядчик по выполнению работ по устройству наружных эвакуационных лестниц. Окончание работ планируется к 15 октября 2019 года», — сообщили в администрации Чановского района.

Точных сроков открытия детского сада в администрации не назвали, пояснив, что он начнёт работать после получения лицензии.

В районной администрации добавили, что в Белехте зарегистрировано 15 детей в возрасте до 6 лет. Если в детском саду после открытия останутся свободные места, их могут предоставить детям из соседних населённых пунктов, отметили районные власти.

