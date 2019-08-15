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Дороги и транспорт

На Ботаническом жилмассиве сделали остановку — теперь пассажиров высаживают на газон

В узкий карман все автобусы просто не помещаются

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Все автобусы не помещаются на конечной остановке

Фото: читательница НГС

На конечной остановке двух автобусов в Заельцовском районе стала собираться пробка — после ремонта в остановочный карман не помещаются все приехавшие автобусы, а пассажиры выходят из салона автобуса на газон.

«На конечной остановке 30-го и 98-го автобусов "Ботанический жилмассив" провели дорожный ремонт. В отстойник не помещаются все прибывшие автобусы, и пассажиров высаживают прямо в пыльный незасеянный газон. Зимой газон превратится в сугроб. Неужели нельзя было спроектировать остановку, соответствующую количеству автобусов в отстойнике? Ведь место позволяет...» — написала в редакцию НГС читательница. 

Читательница пояснила корреспонденту НГС в переписке в соцсети, что ремонт на этомучастке шёл почти два месяца, сейчас он практически закончен. Снимок она сделала накануне утром, 14 августа.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.

Автобусы встают возле остановки длинным рядом

Автобусы встают возле остановки длинным рядом

В октябре 2017 года о сложностях с новой остановкой рассказывал другой перевозчик, Анатолий Кожанов, который управляет маршрутом № 72, — тогда он говорил об опасности остановки на пересечении улиц Коминтерна и Технической в Дзержинском районе. 

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    15 авг 2019 в 07:24

    Ахаха, идиоты. Ну бред же! И поворот налево надо было делать с двух полос!

    лена путина
    15 авг 2019 в 07:32

    хахахахахаха. запретить собираться автобусам больше одного))))

    Гость
    15 авг 2019 в 07:24

    Все через ж...у