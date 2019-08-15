На Ботаническом жилмассиве сделали остановку — теперь пассажиров высаживают на газон

Все автобусы не помещаются на конечной остановке
Фото: читательница НГС
На конечной остановке двух автобусов в Заельцовском районе стала собираться пробка — после ремонта в остановочный карман не помещаются все приехавшие автобусы, а пассажиры выходят из салона автобуса на газон.
«На конечной остановке 30-го и 98-го автобусов "Ботанический жилмассив" провели дорожный ремонт. В отстойник не помещаются все прибывшие автобусы, и пассажиров высаживают прямо в пыльный незасеянный газон. Зимой газон превратится в сугроб. Неужели нельзя было спроектировать остановку, соответствующую количеству автобусов в отстойнике? Ведь место позволяет...» — написала в редакцию НГС читательница.
Читательница пояснила корреспонденту НГС в переписке в соцсети, что ремонт на этомучастке шёл почти два месяца, сейчас он практически закончен. Снимок она сделала накануне утром, 14 августа.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.
В октябре 2017 года о сложностях с новой остановкой рассказывал другой перевозчик, Анатолий Кожанов, который управляет маршрутом