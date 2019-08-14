Видео: трактор устроил пыльную бурю во время уборки улицы

За трактором, который подметал тротуар, тянулись клубы пыли
Фото: скриншот видео
Утром в среду, 14 августа, на улице Софийской в Советском районе Новосибирска заметили уборочный трактор, который подметал пыль с тротуара, — за ним тянулся столб пыли.
Видеозапись, на которой трактор проводит уборку, опубликовали в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня утром один из наших подписчиков заснял "призрачного гонщика" на тротуаре вдоль Софийской. Может сложится впечатление, что это трактор, который должен устранять пыль, а вместо этого пылит ещё больше, но, скорее всего, что это не пыль, а дым от адской машины, вырвавшейся из преисподней, которая разъезжает по улицам ОбьГЭСа и борется с несправедливостью. Но это не точно», — говорится на странице сообщества.
Видео: подписчик группы «На ОбьГЭСе (Новосибирск)»
В сообществе корреспонденту НГС рассказали, что видео было снято подписчиком около 9:30 возле дома
«Я его из далека заметил. Метров 30 точно [тянулся пыльный след]. <...> Там тротуар не очень. Часто читаю в паблике обещания депутата его сделать, но всякий раз откладывается. Видимо, тротуар с ямами из земли. А рядом с парком вообще тротуар сросся с проезжей частью. Тракторы вижу регулярно: кое-где пылят, но это был, конечно, очень заметный след», — рассказал корреспонденту НГС автор видео, пожелавший остаться анонимным.
Редакция НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, с просьбой прокомментировать, насколько эффективна такая уборка улицы. На момент публикации ответ в распоряжение редакции не поступил.
В мае похожую уборку видели в парке «Берёзовая роща» — у трактора закончилась вода, которая прибивала пыль, но он продолжил движение по тротуару и устроил настоящую пыльную бурю.
А в июне новосибирские улицы ко Дню города помыли шампунем — это был эксперимент, который провели только на нескольких магистралях. По словам властей, это сделало улицы чище и улучшило сцепление колёс с дорогой.