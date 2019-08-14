Видео: трактор устроил пыльную бурю во время уборки улицы

Утром в среду, 14 августа, на улице Софийской в Советском районе Новосибирска заметили уборочный трактор, который подметал пыль с тротуара, — за ним тянулся столб пыли.

Видеозапись, на которой трактор проводит уборку, опубликовали в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня утром один из наших подписчиков заснял "призрачного гонщика" на тротуаре вдоль Софийской. Может сложится впечатление, что это трактор, который должен устранять пыль, а вместо этого пылит ещё больше, но, скорее всего, что это не пыль, а дым от адской машины, вырвавшейся из преисподней, которая разъезжает по улицам ОбьГЭСа и борется с несправедливостью. Но это не точно», — говорится на странице сообщества.