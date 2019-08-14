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Видео: трактор устроил пыльную бурю во время уборки улицы

Клубы пыли поднимались за 30 метров от трактора

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За трактором, который подметал тротуар, тянулись клубы пыли

Фото: скриншот видео

Утром в среду, 14 августа, на улице Софийской в Советском районе Новосибирска заметили уборочный трактор, который подметал пыль с тротуара, — за ним тянулся столб пыли.

Видеозапись, на которой трактор проводит уборку, опубликовали в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня утром один из наших подписчиков заснял "призрачного гонщика" на тротуаре вдоль Софийской. Может сложится впечатление, что это трактор, который должен устранять пыль, а вместо этого пылит ещё больше, но, скорее всего, что это не пыль, а дым от адской машины, вырвавшейся из преисподней, которая разъезжает по улицам ОбьГЭСа и борется с несправедливостью. Но это не точно», — говорится на странице сообщества.

Видео: подписчик группы «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» 


В сообществе корреспонденту НГС рассказали, что видео было снято подписчиком около 9:30 возле дома № 7 на улице Софийской. 

«Я его из далека заметил. Метров 30 точно [тянулся пыльный след]. <...> Там тротуар не очень. Часто читаю в паблике обещания депутата его сделать, но всякий раз откладывается. Видимо, тротуар с ямами из земли. А рядом с парком вообще тротуар сросся с проезжей частью. Тракторы вижу регулярно: кое-где пылят, но это был, конечно, очень заметный след», — рассказал корреспонденту НГС автор видео, пожелавший остаться анонимным.

Редакция НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, с просьбой прокомментировать, насколько эффективна такая уборка улицы. На момент публикации ответ в распоряжение редакции не поступил. 

В мае похожую уборку видели в парке «Берёзовая роща» — у трактора закончилась вода, которая прибивала пыль, но он продолжил движение по тротуару и устроил настоящую пыльную бурю.

А в июне новосибирские улицы ко Дню города помыли шампунем — это был эксперимент, который провели только на нескольких магистралях. По словам властей, это сделало улицы чище и улучшило сцепление колёс с дорогой.

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пыльуборка дорог и тротуаров

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    КОММЕНТАРИИ (43)

    14 авг 2019 в 17:45

    Вот так и все в этой стране - через жопу.

    Карась
    14 авг 2019 в 17:47

    С каждым годом всё больше и больше пыли, почему мэрия с этим не разбирается?

    14 авг 2019 в 17:42

    В советское время тут река Обь протекала. На ежедневный полив города всего хватало: воды, техники, водителей, дворников, совести, денег... А теперь у нас вместо всего этого "Горводоканал". И Обь- матушка, похоже, высохла. Или русло изменила - течет только в карманы топ-менеджеров. Горводоканал продает воду по ценам элитного коньяка. Ну а мэрию запрашивать - это себя не уважать.