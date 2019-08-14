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Город

Щепки полетят: в мэрии рассказали о планах снести 162 дерева в Первомайском сквере

Аварийные и больные деревья заменят на новые

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Пока под вырубку попали только два дерева, ещё двум сделали санитарную обрезку

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В мэрии Новосибирска рассказали о планах по вырубке нескольких десятков деревьев в Первомайском сквере.

После осмотра Первомайского сквера городские власти выдали «Горзеленхозу» разрешения на санитарную обрезку 12 деревьев и замену ещё 162. Их снесут, чтобы посадить новые, сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на МКУ «Горзеленхоз».

«Основания для вышеуказанных мероприятий — аварийные состояния деревьев, наличие болезней», — пояснили в мэрии.

В пресс-центре уточнили, что деревья будут менять постепенно. Пока специалисты «Горзеленхоза» снесли два аварийных дерева — клён и тополь. Ещё два дерева — вяз и клён — попали под санитарную обрезку.

Сегодня утром рабочие грузили спиленные ветки деревьев в КАМАЗ возле краеведческого музея. 

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Трапико
    14 авг 2019 в 17:18

    Дрова на зиму готовите? Если нет, то зачем вырубаете деревья? Самим не противно жить в сером городе, где нет возможности зайти в сквер передохнуть!

    Кракен
    14 авг 2019 в 17:16

    Как же вы достали с вырубкой деревьев! Скоро одни серые стены и зелень в памяти останется!!!

    14 авг 2019 в 17:16

    Походу опять распил, не только деревьев но и городского бюджета. Не было у нас такого чтобы мэрия во благо города что-то делала. Ну вот не было!