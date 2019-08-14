Щепки полетят: в мэрии рассказали о планах снести 162 дерева в Первомайском сквере

В мэрии Новосибирска рассказали о планах по вырубке нескольких десятков деревьев в Первомайском сквере.



После осмотра Первомайского сквера городские власти выдали «Горзеленхозу» разрешения на санитарную обрезку 12 деревьев и замену ещё 162. Их снесут, чтобы посадить новые, сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на МКУ «Горзеленхоз».



«Основания для вышеуказанных мероприятий — аварийные состояния деревьев, наличие болезней», — пояснили в мэрии.



В пресс-центре уточнили, что деревья будут менять постепенно. Пока специалисты «Горзеленхоза» снесли два аварийных дерева — клён и тополь. Ещё два дерева — вяз и клён — попали под санитарную обрезку.

