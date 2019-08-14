Щепки полетят: в мэрии рассказали о планах снести 162 дерева в Первомайском сквере

Пока под вырубку попали только два дерева, ещё двум сделали санитарную обрезку
Фото: Густаво Зырянов / НГС
В мэрии Новосибирска рассказали о планах по вырубке нескольких десятков деревьев в Первомайском сквере.
После осмотра Первомайского сквера городские власти выдали «Горзеленхозу» разрешения на санитарную обрезку 12 деревьев и замену ещё 162. Их снесут, чтобы посадить новые, сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на МКУ «Горзеленхоз».
«Основания для вышеуказанных мероприятий — аварийные состояния деревьев, наличие болезней», — пояснили в мэрии.
В пресс-центре уточнили, что деревья будут менять постепенно. Пока специалисты «Горзеленхоза» снесли два аварийных дерева — клён и тополь. Ещё два дерева — вяз и клён — попали под санитарную обрезку.
Сегодня утром рабочие грузили спиленные ветки деревьев в КАМАЗ возле краеведческого музея.