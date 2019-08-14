Троллейбус объезжал ДТП с двумя машинами на Бориса Богаткова и устроил аварию с третьей

Авария случилась на перекрёстке Гаранина и Бориса Богаткова
Фото: vk.com/act54
Днём в среду, 14 августа, на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска в аварию попали три автомобиля и троллейбус.
«Две полосы, объезд по встречной», — пишут очевидцы в приложении 2ГИС.
По информации группы службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сначала столкнулись Toyota Surf и Mazda Demio. Затем троллейбус, объезжая участников ДТП, сам попал в аварию и зацепил внедорожник.
На месте ДТП собирается пробка.
Если вы стали очевидцем этого происшествия, присылайте фото с места в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.
Сегодня днём на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска случился обрыв троллейбусных проводов — из-за этого начала собираться пробка.