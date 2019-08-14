14 августа среда
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 5/10
usd 65.60
eur 73.41

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 5/10
usd 65.60
eur 73.41

Все новости

Все новости
Происшествия

Троллейбус объезжал ДТП с двумя машинами на Бориса Богаткова и устроил аварию с третьей

Авария затруднила проезд в сторону «Золотой Нивы»

Поделиться

3 215
15 Обсудить

Авария случилась на перекрёстке Гаранина и Бориса Богаткова

Фото: vk.com/act54

Днём в среду, 14 августа, на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска в аварию попали три автомобиля и троллейбус.

«Две полосы, объезд по встречной», — пишут очевидцы в приложении 2ГИС.

По информации группы службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сначала столкнулись Toyota Surf и Mazda Demio. Затем троллейбус, объезжая участников ДТП, сам попал в аварию и зацепил внедорожник.

На месте ДТП собирается пробка.

Если вы стали очевидцем этого происшествия, присылайте фото с места в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.

Сегодня днём на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска случился обрыв троллейбусных проводов — из-за этого начала собираться пробка.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПулица Бориса Богаткова

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Предложение дня

    Все предложения

    КОММЕНТАРИИ (15)

    Фото пользователя
    14 авг 2019 в 16:03

    Нужно запретить троллейбусы в городе. На них всё-равно никто не ездит кроме кондуктора и водителя.

    Вова
    14 авг 2019 в 16:00

    Машины это хлам. От них только мусор и вонючий воздух. Хозяева автомобилей пахнут потом и экскриментами. Нужно на велосипеде кататься.

    Фото пользователя
    14 авг 2019 в 16:00

    Наш ЧОП выехал из Плотниково в полном составе.