Троллейбус объезжал ДТП с двумя машинами на Бориса Богаткова и устроил аварию с третьей

Днём в среду, 14 августа, на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска в аварию попали три автомобиля и троллейбус.

«Две полосы, объезд по встречной», — пишут очевидцы в приложении 2ГИС.



По информации группы службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сначала столкнулись Toyota Surf и Mazda Demio. Затем троллейбус, объезжая участников ДТП, сам попал в аварию и зацепил внедорожник.



На месте ДТП собирается пробка.

Если вы стали очевидцем этого происшествия, присылайте фото с места в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.