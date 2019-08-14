Путин включил выпускницу НГУ в совет по русскому языку

Ольга Ребковец вошла в состав Совета второй раз
Фото: Ольга Ребковец
Выпускница НГУ и директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец попала в обновлённый состав Совета при президенте РФ по русскому языку. Предыдущий состав работал с 2014 года.
В новый состав Совета по русскому языку вошли руководители и сотрудники ведущих вузов страны, представители СМИ, учителя и писатели. Указ президента РФ Владимира Путина с новым составом совета опубликован на официальном портале правовой информации.
«Это ни в коем случае не подмена каких-то научных институтов, которые занимаются вопросами кодификации, нормирования русского языка. Это вопрос, скорее, содействия в формировании государственной политики в сфере русского языка, продвижения языка в России и за рубежом, грамотности», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Ребковец.
Она добавила, что прошлый состав совета отмечал, что в первую очередь всё упирается в качество филологического образования, необходимость увеличения мест на филологических направлениях, а также качественного обучения будущих педагогов русского языка и как следствие повышение уровня обучения языку в школе.
«К счастью, коллеги многие согласны, что никакая орфографическая полиция, никакие насильственные экзамены для чиновников и для других сотрудников к улучшению и повышению общей тенденции не приведут. Первое, базовое, с чего нужно начать, — филологическое образование и хорошее обучение русскому языку», — заметила Ребковец.
В июне стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку 2019 года.