Путин включил выпускницу НГУ в совет по русскому языку

Выпускница НГУ и директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец попала в обновлённый состав Совета при президенте РФ по русскому языку. Предыдущий состав работал с 2014 года.



В новый состав Совета по русскому языку вошли руководители и сотрудники ведущих вузов страны, представители СМИ, учителя и писатели. Указ президента РФ Владимира Путина с новым составом совета опубликован на официальном портале правовой информации.



«Это ни в коем случае не подмена каких-то научных институтов, которые занимаются вопросами кодификации, нормирования русского языка. Это вопрос, скорее, содействия в формировании государственной политики в сфере русского языка, продвижения языка в России и за рубежом, грамотности», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Ребковец.

