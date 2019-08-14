В центре Новосибирска построят 17-этажную общагу за 500 миллионов

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) объявил торги на строительство нового общежития для своих студентов — вуз получил финансирование из федерального бюджета.



Новое общежитие должны построить на углу улиц Фрунзе и Ломоносова, рядом со вторым корпусом НГУЭУ. Максимальная стоимость строительства 17-этажного здания определена в 483,1 млн рублей, в документах указано, что необходимую сумму целиком составит субсидия из федерального бюджета.



Разрешение на строительство общежития вуз получил в прошлом году, но необходимых средств у университета на тот момент не было. Тогда в НГУЭУ говорили, что проект был готов ещё в 2012 году: здание площадью более 9 тысяч кв. м с двумя подземными этажами рассчитано на 403 студента.

