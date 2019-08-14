В центре Новосибирска построят 17-этажную общагу за 500 миллионов

Новое здания появится на углу улиц Фрунзе и Ломоносова. На фото — эскизы общежития
Фото: пресс-служба НГУЭУ
Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) объявил торги на строительство нового общежития для своих студентов — вуз получил финансирование из федерального бюджета.
Новое общежитие должны построить на углу улиц Фрунзе и Ломоносова, рядом со вторым корпусом НГУЭУ. Максимальная стоимость строительства 17-этажного здания определена в 483,1 млн рублей, в документах указано, что необходимую сумму целиком составит субсидия из федерального бюджета.
Разрешение на строительство общежития вуз получил в прошлом году, но необходимых средств у университета на тот момент не было. Тогда в НГУЭУ говорили, что проект был готов ещё в 2012 году: здание площадью более 9 тысяч кв. м с двумя подземными этажами рассчитано на 403 студента.
В вузе уточнили, что проект с прошлого года не изменился. Торги назначены на 20 августа. Если генподрядчика строительства выберут с первого раза, здание начнут строить осенью и построят за полтора года, а первые студенты в новом общежитии поселятся уже летом 2021 года.
Год назад НГС опросил иностранных студентов: они рассказали, как живётся в новосибирских общежитиях. А пару лет назад НГС рассказывал, как одно из общежитий СГУГиТ превратили в модный лофт с цветными кухнями и коридорами.